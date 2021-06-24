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Энергетики "Россети Урал" - "Челябэнерго" предупреждают: проникновение на энергообъекты смертельно опасно!

Энергетики Россети Урал - Челябэнерго предупреждают: проникновение на энергообъекты смертельно опасно!

24 июня 2021, 15:45
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ВАНДАЛИЗМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Сегодня энергетики бригады Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» выявили разграбление распределительной подстанции (РП) «Подозёрная» 6 – 0,4 кВ по ул. Мира в п. Бажова Копейского городского округа. Злоумышленники похитили четыре металлические двери и более 20 метров металлических перекрытий кабельных каналов. Энергообъект находился под напряжением, только благодаря стечению обстоятельств инцидент обошелся без трагических последствий, в том числе и для правонарушителей.

В настоящее время персонал филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» занимается ремонтом энергообъекта и осуществляет его охрану до приезда специализированной охранной организации: в пешей доступности расположены жилые дома и общеобразовательная школа. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.

Часто в погоне за наживой нарушители забывают об осторожности, о том, что энергообъекты находятся под напряжением и являются зоной повышенной опасности. Любые попытки проникновения на объект могут привести к трагедии, страшной платой может оказаться здоровье и даже жизнь человека.

Энергетики «Россети Урал» напоминают: кражи цветных металлов и оборудования с энергообъектов представляют особую социальную опасность. Злонамеренное разрушение объектов электроэнергетики негативно влияет на все сферы жизнедеятельности населения, являясь причиной нарушения бесперебойного энергоснабжения. Порой в зоне отключения оказываются больницы, детские сады и школы, насосные станции, котельные, промышленные предприятия и производства, целые населенные пункты.

Совершая противозаконные действия, нарушители не задумываются о том, что любые случаи хищения оборудования электросетевого комплекса «Россети Урал» - «Челябэнерго» оперативно выявляются энергетиками в ходе плановых и внеплановых осмотров и рейдов по предупреждению и раскрытию краж цветных и черных металлов, электрооборудования с объектов энергетического комплекса на территории субъектов Челябинской области.

С целью предотвращения случаев хищения электросетевого оборудования и других противоправных действий служба безопасности филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» разработала и реализовала комплекс мероприятий, важной частью которого является эффективное взаимодействие с жителями Челябинской области.

В филиале «Россети Урал» - «Челябэнерго» работает телефон доверия. Позвонив по номеру (351) 267-80-57, жители Челябинской области могут сообщить о фактах правонарушений в сфере электроэнергетики: о попытках кражи оборудования линий электропередачи, подстанций, о случаях безучетного потребления электроэнергии и т.д..

Все звонки регистрируются и вносятся в журнал учета сообщений. Конфиденциальность поступившей информации гарантируется. Телефон доверия работает круглосуточно. В вечернее и ночное время прием обращений граждан осуществляется в режиме автоответчика. Можно позвонить также по единому телефону Центра поддержки клиентов «Россети Урал» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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Источник: Россети Урал

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