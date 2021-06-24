В Москве прошла рабочая встреча Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и Заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия Тимура Фаттахова. Одними из главных тем встречи стали реализация национального проекта «Жильё и городская среда», обеспечение людей качественной питьевой водой и строительство объектов водоотведения.

Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо строительство водозабора на реке Ассе мощностью до 100 тыс. м3/сутки с забором воды из подземных источников с последующей заменой разводящих сетей и модернизация существующих объектов водоснабжения. В 2021 году запланировано строительство 4 объектов водоснабжения в городах Малгобек и Сунжа, сельских поселениях Троицкая и Вознесенское.

Не менее важной темой стала тема жилья. На данный момент в республике реализуется ряд программ, направленных на повышение качества и количества жилья, а также других объектов инфраструктуры.

Так с 2019 года ведется работа в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Сегодня переселены 158 человек из квартир площадью 1 386,66 кв. м. Всего к 2024 году планируется переселить 635 человек из жилых помещений площадью 6 650,52 кв. м.

Уже сегодня регион рассматривает возможность подачи заявок на предоставление льготных инфраструктурных кредитов для модернизации объектов ЖКХ, в том числе обновления объектов тепло- и водоснабжения.

В ходе встречи стороны обсудили достигнутые Республикой Ингушетия результаты в области жилищного-коммунального хозяйства и строительства, намеченные планы в области расселения аварийного жилья, строительства школ и детских садов, а также предоставления жителям республики льготного жилья.