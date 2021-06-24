К деревне Никитино в Смоленской области подведут газ

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода в Демидовском районе Смоленской области.

Развитие систем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации - одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Программа реализуется совместно с правительством Российской Федерации и региональными властями. Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано создание инфраструктуры для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа в деревню Никитино Демидовского района Смоленской области.

В ходе реализации проекта здесь проложат газопровод-отвод протяженностью 67031 м с дублирующей врезкой. По трассе газопровода обустроят инженерные сети и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. В том числе построят автоматизированную газораспределительную станцию АГРС «Никитино» с максимальной производительностью 24 тыс. норм. куб. м/час, узел пуска средств очистки и диагностики, совмещенный с крановым узлом, линейные крановые узлы, узел приема средств очистки и диагностики, системы электрохимической защиты газопровода-отвода, технологической связи и телемеханики, технологические площадки и подъездные автомобильные дороги.

Проектная документация разработана ООО «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект» (ООО «КТПИ «Газпроект»). Застройщик - ПАО «Газпром».

Ранее, в мае 2021 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в Свободненском районе Амурской области.

Фото: gazprom.ru