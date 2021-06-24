Определен подрядчик для капитального ремонта 25-километрового участка федеральной трассы А-137 «Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой» в Республике Карелия. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Подрядчика определили для капремонта участка автодороги с 0-го км по 25-й км. Конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, поскольку на участие в нем поступили документы только от одной компании - АО «ВАД». Единственная заявка признана соответствующей требованиям, и с компанией планируют заключить контракт.

Капремонт должны завершить до 15 ноября 2022 года. Стоимость работ - более 2,8 млрд рублей.

Добавим, дорога от трассы Р-21 «Кола» до госграницы через Тикшу, Ледмозеро и Костомукшу перешла в федеральную собственность в 2019 году. В этом году федеральным дорожникам было поручено привести в нормативное состояние трассы А-137, Р-21, подъезды к Беломорску и Кеми в Карелии.

Ранее сообщалось, что из-за проведения работ на участке трассы А-137 с 0-го км по 25-й км планируют ограничить движение транспорта с 15 июля.