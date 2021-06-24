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Минэнерго и "Ростелеком" провели совместные киберучения в электроэнергетическом комплексе

Минэнерго России совместно с ПАО «Ростелеком» провели масштабные киберучения, в которых приняли участие ключевые игроки электроэнергетического комплекса, представители силовых ведомств, регуляторов и госорганов.

В ходе мероприятия директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Антон Семейкин рассказал об основных вызовах и угрозах в сфере кибербезопасности в ТЭК.

«Важно понимать, что не со всеми вызовами, с которыми мы сталкиваемся, нужно бороться. Некоторые из них, наоборот, подталкивают нас к развитию. Бурное развитие цифровых технологий, в том числе в энергетике, создаёт новые стимулы и возможности для развития энергетического сектора, при этом одновременно является вызовом энергетической безопасности России. И нам необходимо создать такие условия, чтобы при цифровой трансформации отраслей ТЭК этот вызов не перерос в угрозу, способную нанести серьёзный ущерб экономике страны», – пояснил он.

Антон Семейкин отметил, что киберучения позволяют проверить и одновременно повысить практическую готовность предприятий ТЭК к отражению комплексных распределённых компьютерных атак на отрасль, увеличить скорость реагирования и улучшить взаимодействие между самостоятельными хозяйствующими субъектами.

Согласно сценарию учений, хакерская группировка производила серию скоординированных компьютерных атак на инфраструктуру энергоснабжения условного региона, в частности на автоматизированные системы управления технологическими процессами и интеллектуальные системы учёта электроэнергии. В ходе штабной части учений участники рассмотрели последствия реализации атак, с которыми сталкивались команды, оценили достаточность типовых планов по ликвидации чрезвычайной ситуации в условиях веерного отключения подстанций региона, а также выработали первоочередные меры по локализации последствий кибератак и недопущению их в будущем.

В учениях приняли участие специалисты разных уровней и профилей, это позволило рассмотреть сценарии мероприятия с различных точек зрения и сформировать единое понимание механизмов решения конкретных проблем в обеспечении кибербезопасности в электроэнергетическом комплексе. «Обобщим результаты, подведём итоги и будем продолжать. Готовьтесь», – прокомментировал Антон Семейкин, обращаясь к компаниям отрасли.

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Источник: Министерство энергетики России

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