 
Цифровая революция

Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в работу цифровые решения

Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в работу цифровые решения

24 июня 2021, 13:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ДИПП, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Источник: ДИПП

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Запущен пилотный проект «Московская техническая школа», чтообы помочь в повышении квалификации сотрудников предприятий для обеспечения работы инновационного оборудования.

По результатам исследования, проведенного специалистами «Агентства промышленного развития Москвы» в марте этого года, каждое пятое предприятие столицы  видит необходимость в повышении квалификации своих сотрудников для обеспечения работы инновационного оборудования, об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Результаты исследования были презентованы 23 июня на онлайн-конференции «Цифровизация московской промышленности», организованной Агентством промышленного развития.

«Около 75% предприятий столицы оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и очень высокий. Несмотря на то, что столица является самым большим «рынком труда» в стране – здесь сосредоточено 35% научных кадров России, одним из главных сдерживающих факторов для развития, промышленники видят потребность в работниках необходимой квалификации. Чтобы помочь предприятиям с подготовкой и переподготовкой необходимых специалистов, мы запустили пилотный проект «Московская техническая школа», – рассказал Александр Прохоров.

Как отметила директор «Агентства промышленного развития Москвы» Ирина Дегтярева, благодаря «Московской технической школе» производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе, повысится более чем на 20%.

«Помимо МТШ у нас создано несколько сервисов для промышленных предприятий. Так, «Банк технологий» помогает производствам повысить свою эффективность при помощи современного оборудования и программного обеспечения. Сервис существует почти год, за это время к проекту присоединилось 54 вендора, а количество решений достигло 82. Еще одна услуга — «Технологический аудит» — позволяет оценить техническую оснащенность предприятия, уровень организации производственного процесса и перспективы цифровизации производства», — рассказала она.

В онлайн-конференции приняли участие более 100 организаций. Среди них предприятия авиационного, машиностроительного комплекса, пищевой и легкой промышленности, а также научно-исследовательские институты.

Модератором мероприятия стал член Совета Фонда Развития Цифровой Экономики Максим Черешнев. Среди спикеров – представители Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, а также бизнеса, которые рассказали о современных технологических решениях по автоматизации бизнес-процессов, использованию платформ промышленного интернета вещей, а также о решениях для сквозного управления промышленным предприятием.

«Московская техническая школа» (МТШ) будет работать на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Соглашение о поддержке проекта заключили 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив и ВЭБ.РФ.

В первом квартале 2022 года планируется создание центров компетенций по направлениям «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт».

Подробную информацию о курируемом Агентством промышленного развития Москвы проекте, можно найти на странице МТШ moscowtechschool.ru, сама платформа будет расположена на инвестиционном портале столицы investmoscow.ru.

Банк технологий – бесплатный сервис, запущенный Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы и «Агентством промышленного развития Москвы».

Банк помогает столичным предприятиям подобрать необходимую для развития производства технологию или найти компанию, оказывающую услугу по ее внедрению, или производящую необходимую технику, а также программное обеспечение или вспомогательное оборудование. Компании-поставщики благодаря этому сервису могут расширить сотрудничество с московскими промпредприятиями.

Поиск можно осуществлять по разделам: промышленное оборудование, программное обеспечение и компании-интеграторы автоматизированных решений.

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Источник: ДИПП

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