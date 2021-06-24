 
Цифровая революция

Ростех создал службу технического заказчика для проектов цифровой трансформации

Ростех создал службу технического заказчика для проектов цифровой трансформации

24 июня 2021, 15:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Источник: Ростех

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Цифровым подразделением Госкорпорации Ростех – Rostec.digital – создана служба технического заказчика для управления проектами цифровой трансформации. Структура будет разрабатывать требования к информационным системам и обеспечивать управление контрактацией при их разработке для диджитализации процессов в федеральных и региональных органах власти. 

Трехуровневый подход Rostec.digital обеспечивает проведение цифровой трансформации «под ключ» – от планирования до результата. На стадиях целеполагания и предпроектирования будущих систем будет проводиться оценка «цифровой зрелости» существующей IT-экосистемы. Затем на основе полученных результатов будут сформированы проекты для интеграции в Стратегию цифровой трансформации. Реализация стратегии будет проходить при непосредственном участии службы технического заказчика Rostec.digital. 

«Мы согласовали с регуляторами правовую модель функционирования техзаказчика, не требующую внесения изменений в действующее законодательство. Служба техзаказчика – преимущество комплексного подхода, который позволяет органам власти сквозным образом решать задачи цифровой трансформации. Это позволяет ускорить и удешевить создание новых информационных продуктов и сервисов для граждан. Решение уже поддержано руководителями органов государственной власти», – сказал директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Рачик Петросян

В числе преимуществ работы с техническим заказчиком Rostec.digital – оперативное привлечение передовых разработчиков IT-решений, взаимодействие сторон в единой цифровой среде, возможность уточнения технического задания на всех этапах реализации проекта и оперативная замена субподрядчиков без потери времени и средств, гибкость в процессе разработки и внедрения цифровых решений. Все вместе позволяет значительно ускорить и удешевить появление новых информационных систем и сервисов для граждан, заведомо закладывая в них принципы интероперабельности. Таким образом достигается более высокая клиентоориентированность самих систем. 

Для реализации проекта Ростех создал дочернее предприятие – ООО «РТ-Цифровые технологии».  

Ростех уже приступил к реализации ряда соглашений с федеральными и региональными органами власти. В частности, в Пермском крае была проведена оценка уровня цифровой зрелости и сейчас ведется работа над стратегиями цифровой трансформации по ключевым отраслям. В Нижегородской области ведется запуск службы техзаказчика, прорабатываются возможные ГЧП-соглашения.

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Источник: Ростех

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