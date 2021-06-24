Цифровым подразделением Госкорпорации Ростех – Rostec.digital – создана служба технического заказчика для управления проектами цифровой трансформации. Структура будет разрабатывать требования к информационным системам и обеспечивать управление контрактацией при их разработке для диджитализации процессов в федеральных и региональных органах власти.

Трехуровневый подход Rostec.digital обеспечивает проведение цифровой трансформации «под ключ» – от планирования до результата. На стадиях целеполагания и предпроектирования будущих систем будет проводиться оценка «цифровой зрелости» существующей IT-экосистемы. Затем на основе полученных результатов будут сформированы проекты для интеграции в Стратегию цифровой трансформации. Реализация стратегии будет проходить при непосредственном участии службы технического заказчика Rostec.digital.

«Мы согласовали с регуляторами правовую модель функционирования техзаказчика, не требующую внесения изменений в действующее законодательство. Служба техзаказчика – преимущество комплексного подхода, который позволяет органам власти сквозным образом решать задачи цифровой трансформации. Это позволяет ускорить и удешевить создание новых информационных продуктов и сервисов для граждан. Решение уже поддержано руководителями органов государственной власти», – сказал директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Рачик Петросян.

В числе преимуществ работы с техническим заказчиком Rostec.digital – оперативное привлечение передовых разработчиков IT-решений, взаимодействие сторон в единой цифровой среде, возможность уточнения технического задания на всех этапах реализации проекта и оперативная замена субподрядчиков без потери времени и средств, гибкость в процессе разработки и внедрения цифровых решений. Все вместе позволяет значительно ускорить и удешевить появление новых информационных систем и сервисов для граждан, заведомо закладывая в них принципы интероперабельности. Таким образом достигается более высокая клиентоориентированность самих систем.

Для реализации проекта Ростех создал дочернее предприятие – ООО «РТ-Цифровые технологии».

Ростех уже приступил к реализации ряда соглашений с федеральными и региональными органами власти. В частности, в Пермском крае была проведена оценка уровня цифровой зрелости и сейчас ведется работа над стратегиями цифровой трансформации по ключевым отраслям. В Нижегородской области ведется запуск службы техзаказчика, прорабатываются возможные ГЧП-соглашения.