ВЭФ-2021 пройдет в гибридном формате

Восточный экономический форум пройдет в 2021 году в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн-формате, сообщается в пресс-релизе Фонда Росконгресс.

"Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным мероприятием в текущем году, который пройдет в гибридном формате. Мы ожидаем участие гостей высокого уровня как в традиционном - очном, так и в онлайн-формате. При этом подчеркну, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности является безусловным приоритетом при проведении мероприятия", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова, являющегося также ответственным секретарем оргкомитета ВЭФ-2021.

Отмечается, что на форуме будет организовано обязательное ПЦР-тестирование участников, а количество пунктов тестирования в Москве и Владивостоке будет увеличено. Участники межведомственного совещания также отметили положительный опыт подготовки ПМЭФ-2021 с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

"Были рассмотрены возможные форматы для эффективного участия иностранных гостей в мероприятиях ВЭФ-2021, порядок въезда и визового обеспечения участников", - говорится в пресс-релизе.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. Все мероприятия форума будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.