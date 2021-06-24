По версии НП "Подольсккабель" причиной
повышенного дымообразования продукции стал полимерный материал
24 июня 2021, 17:24
Рубрика: За рубежом
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, АВСТРАЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Правительство австралийского штата Квинсленд (Queensland) выбрало зону промышленного развития Альдога (Aldoga) для строительства электролизера мощностью 3 ГВт для производства «зеленого» водорода.
Проект строительства электролизера разработан совместным предприятием в составе австралийской государственной компании Stanwell и японской корпорации Iwatani. Начало промышленной эксплуатации электролизера намечено на середину 2020-х гг. и электролизер должен быть полностью введен в эксплуатацию в 2030-х годах.
Кроме того, власти штата Квинсленд выделили AU$ 22 млн ($ 17 млн) на детальное проектирование и анализ затрат на строительство новой гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Борумба мощностью 1 ГВт к западу от Саншайн-Кост. Бизнес-кейс проекта должен быть завершен к 2023 г.
Информационно-аналитический ресурс Enerdata
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