Правительство австралийского штата Квинсленд (Queensland) выбрало зону промышленного развития Альдога (Aldoga) для строительства электролизера мощностью 3 ГВт для производства «зеленого» водорода.

Проект строительства электролизера разработан совместным предприятием в составе австралийской государственной компании Stanwell и японской корпорации Iwatani. Начало промышленной эксплуатации электролизера намечено на середину 2020-х гг. и электролизер должен быть полностью введен в эксплуатацию в 2030-х годах.

Кроме того, власти штата Квинсленд выделили AU$ 22 млн ($ 17 млн) на детальное проектирование и анализ затрат на строительство новой гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Борумба мощностью 1 ГВт к западу от Саншайн-Кост. Бизнес-кейс проекта должен быть завершен к 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata