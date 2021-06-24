В Краснодаре на полигоне корпоративного энергетического института повышения квалификации «Россети Кубань» состоялся семинар для специалистов по работе под напряжением. В семинаре приняли участие более 30 сотрудников «Россети Кубань», «Энегосервис Кубани», «Россети Центр и Приволжье» и филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Организатором семинара выступила компания «Сектор Энерго» – отечественный производитель средств защиты, инструментов и оборудования для работы под напряжением до 35 кВ. Энергетики познакомились с приспособлениями и технологиями для проведения работ под напряжением – обслуживания трансформаторных подстанций и воздушных линий методом «на расстоянии», а также с вакуумным методом очистки оборудования, при котором используется диэлектрический растворитель и насадки на оперативные штанги.

Специалисты компании «Сектор Энерго» продемонстрировали комплект для доливки трансформаторного масла на расстоянии, оперативные штанги различных типов, позволяющие устанавливать разрядники и ограничители напряжения и производить обрезку деревьев на воздушных линиях под напряжением.

Отметим, что в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции семинар проводился с соблюдением всех профилактических мер и рекомендаций Роспотребнадзора: наличие маски, контроль температуры тела, дезинфекция рук.

С декабря 2020 года на базе корпоративного энергоинститута «Россети Кубань» реализуется программа подготовки специалистов по работе под напряжением до 1000 вольт. В течение 2021 года на базе образовательного центра планируется обучить навыкам работы под напряжением 35 бригад энергетиков. Основное преимущество метода работ поды напряжением – производство технических мероприятий без отключения электроэнергии у потребителей, а значит – минимизация неудобств.