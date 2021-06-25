Вопросы возможности применения на территории Российской Федерации Еврокодов, международных и зарубежных строительных норм и стандартов обсуждались на совещании под председательством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина с представителями Минпромторга России, РСПП, Росстандарта, ФАУ «ФЦС», НИУ МГСУ, саморегулируемых организаций и бизнес-сообщества.

«Одним из приоритетных направлений деятельности Минстроя России является внедрение передовых технологий и установление ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве. Активно ведём работу в этом направлении, сократили больше половины избыточных норм. Обновляем существующие и разрабатываем новые своды правил и стандартов в области строительства, которые отвечают запросам времени», - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя России также подчеркнул, что, учитывая опыт перехода на Еврокоды в странах СНГ, разумной стратегией является проведение пилотного проектирования объектов с применением европейских стандартов. Такое пилотирование позволит окончательно сформулировать решение по гармонизации отечественных и европейских стандартов.

Президент РСПП Александр Шохин поддержал предложенный Минстроем России подход, отметив необходимость комбинированного использования и европейских, и российских стандартов.

«Одна из предпосылок перехода на Еврокоды – исключение двойного инжиниринга и реализация выполненных по иностранным нормам проектов в России. Такие проекты должны соответствовать российским нормам в области промышленной, пожарной, экологической безопасности объекта. Необходимо детальнее изучить риски и конечную эффективность при переходе на Еврокоды, так как они не охватывают в полном объеме аспекты технического регулирования в РФ», - сказал он.

Заместитель сопредседателя Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов рассказал об успешных практиках создания ГОСТов на базе европейских стандартов. Он также отметил высокую степень заинтересованности в участии РСПП в разработке технических норм на всех промежуточных этапах.

Директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко отметил, что для интеграции передового мирового опыта в отечественную нормативную базу, в программе прикладных научных исследований на 2022 годы предусмотрена работа по мониторингу зарубежных практик.

Представители МГСУ в поддержку спикеров рассказали о невозможности внедрения и распространения Еврокодов в России без подкрепления их национальными приложениями.

Ирек Файзуллин заверил, что вся работа по нормативам не упирается в скорейший переход на Еврокоды, а ведется в направлении адаптации к нашим нормам.

Участники встречи пришли к выводу, что возможность применения Еврокодов необходимо проработать на пилотных объектах через механизм специальных технических условий (СТУ) с учетом одновременной интеграции лучших мировых практик по пожарной и промышленной безопасности при участии МЧС России, Ростехнадзора, РСПП.