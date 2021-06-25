24 июня 2021 года энергоблок № 2 Курской АЭС выведен на номинальную мощность после планово-предупредительного ремонта. Программа ремонта выполнена в полном объёме.

«Планово-предупредительный ремонт каждого из действующих энергоблоков нашей и других АЭС выполняется ежегодно в целях повышения безопасности и эффективности выработки электроэнергии. В ремонте энергоблока №2 участвовали свыше 1200 ремонтников подрядных организаций и еще порядка 400 человек собственного ремонтного персонала станции, - сообщил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. - Выполнен расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 10 регулирующих каналов системы управления и защиты. По итогам контроля проведены работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора. Помимо этого, выполнен эксплуатационный неразрушающий контроль оборудования и трубопроводов, отремонтированы оба блочные турбогенераторы, трубопроводная арматура, главные циркуляционные насосы и другое оборудование».

При ремонте использовалось не имеющее аналогов устройство извлечения фрагментов графита (УИФГ-92). Его работа сокращает время на расчистку одного стыка графитовых блоков с 8 часов до 15минут, снижает дозовую нагрузку на персонал.

Кроме того, во время работ на плато реактора был задействован проект главных специалистов цеха ТАИ Сергея Жукова и Вячеслава Русакова «Снижение рисков повреждения оборудования при проведении ремонта». Проект организует действия всех участников ремонта из разных цехов и подрядных организаций на сохранение в целостности оборудования и выполнение ремонта в установленный срок.

С момента пуска в 1979 году энергоблок № 2 выработал свыше 237 млрд кВтч электроэнергии. Работа энергоблока не позволила попасть в атмосферу более 119 млн. тонн углекислого газа.

Всего Курская АЭС, как крупнейший генерирующий источник электроэнергии в Центральном Черноземье, за время эксплуатации выработала более 975 млрд кВтч.

В настоящее время на Курской АЭС в соответствии с диспетчерским графиком работают энергоблоки № 1, 2, 3. Энергоблок № 4 в плановом ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru