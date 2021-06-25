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Новый автоматизированный упаковочный робот для намоточных станков

Новый автоматизированный упаковочный робот для намоточных станков

25 июня 2021, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: , mneå, Bruk
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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В настоящее время новейшие разработки компании Lämneå Bruk (Швеция) всё больше сосредоточены в области автоматизации для того, чтобы повысить удобство эксплуатации и безопасность своих машин для потребителей по всему миру.

Недавно шведский изготовитель оборудования для производства проволоки выпустил новый автоматизированный робот-упаковщик в качестве дополнительного модульного приложения к полностью автоматизированному высокоточному станку для послойной намотки проволоки (FA-PLW). Этот станок объединяет скорость, высокую точность намотки проволоки (до 100-й миллиметра) и полностью автоматическую смену катушек с технологическим оборудованием, приводимым в действие приводом с серводвигателем, для непрерывного производства проволоки при максимальной скорости 35 метров в секунду. Намоточный станок подходит для катушек вместимостью 1 кг, 5 кг, 15 кг и 30 кг различных материалов.

Новейшее дополнение – упаковочный робот – значительно облегчит процесс упаковки готовых катушек. Робот проверяет общий вес готовых катушек, на которые тщательным образом намотана проволока с помощью станка FA-PLW. В случае возникновения каких-либо отклонений робот отложит катушку в сторону для перепроверки персоналом и продолжит проверку следующей катушки, чтобы процесс был непрерывным. Если всё в соответствии с предварительно заданным значением веса и стандартами качества, автоматизированный робот-упаковщик перемещает готовые катушки на паллеты, где они могут быть маркированы и упакованы для отгрузки.

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Источник: RusCable.Ru

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