В настоящее время новейшие разработки компании Lämneå Bruk (Швеция) всё больше сосредоточены в области автоматизации для того, чтобы повысить удобство эксплуатации и безопасность своих машин для потребителей по всему миру.

Недавно шведский изготовитель оборудования для производства проволоки выпустил новый автоматизированный робот-упаковщик в качестве дополнительного модульного приложения к полностью автоматизированному высокоточному станку для послойной намотки проволоки (FA-PLW). Этот станок объединяет скорость, высокую точность намотки проволоки (до 100-й миллиметра) и полностью автоматическую смену катушек с технологическим оборудованием, приводимым в действие приводом с серводвигателем, для непрерывного производства проволоки при максимальной скорости 35 метров в секунду. Намоточный станок подходит для катушек вместимостью 1 кг, 5 кг, 15 кг и 30 кг различных материалов.

Новейшее дополнение – упаковочный робот – значительно облегчит процесс упаковки готовых катушек. Робот проверяет общий вес готовых катушек, на которые тщательным образом намотана проволока с помощью станка FA-PLW. В случае возникновения каких-либо отклонений робот отложит катушку в сторону для перепроверки персоналом и продолжит проверку следующей катушки, чтобы процесс был непрерывным. Если всё в соответствии с предварительно заданным значением веса и стандартами качества, автоматизированный робот-упаковщик перемещает готовые катушки на паллеты, где они могут быть маркированы и упакованы для отгрузки.