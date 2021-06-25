О надежности электроснабжения потребителей севера Петербурга

24 июня 2021 года «Россети Ленэнерго» приняли участие во внеочередном заседании Регионального штаба Санкт-Петербурга по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрея Бондарчука.

Тема заседания- массовое отключение потребителей в связи с аварией, произошедшей 23.06.21 на подстанции 220 кВ «Ручьи» компании «ОЭК».

Напомним, вечером 23 июня в результате возгорания на ПС «Ручьи», принадлежащей компании «ОЭК», было обесточено 265 домов в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, а также 235 домов в Ленинградской области.

Усилиями бригад и диспетчеров «Россети Ленэнерго» в течение часа удалось создать резервные схемы для возобновления электроснабжения потребителей, в том числе социальных и транспортных объектов.

В настоящее время оборудование «ОЭК» выведено из строя, восстановительные работы не завершены в полной мере. Состояние подстанции 220 кВ «Ручьи» снижает надёжность электроснабжения не только жителей Калининского и Красногвардейского районов, но и смежных Приморского и Выборгского, ставит под угрозу бесперебойность питания более 60 тысяч жителей.

В связи с этим оперативные службы «Россети Ленэнерго» находятся в особом режиме работы и несут круглосуточные дежурства на своих энергообъектах.

Причины технологического нарушения расследует комиссия Ростехнадзора.

В заседании приняли участие Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, Северо-Западное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ПАО «ТГК-1», филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», филиал «Россети ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запала», филиал «Россети ФСК ЕЭС» «Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей», АО «ОЭК».