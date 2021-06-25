Определены номинанты премии "Индустрия"

По итогам экспертной оценки заявок номинантами VII Национальной промышленной премии РФ «Индустрия» стали АО «НПК «Химпроминжиниринг», АО «РОТЕК», ООО «С-Инновации», ООО «НПО БиоМикроГели» и ООО «Стереотек». Объявление лауреата с вручением наградного комплекта пройдет 5 июля на главной стратегической сессии ИННОПРОМ-2021 с участием руководства Правительства Российской Федерации.

Продукция, которую номинанты представили на экспертную оценку, затрагивает различные области промышленности: АО «НПК Химпроминжиниринг» - высокотехнологичное углеродное волокно на основе ПАН-прекурсора; АО «РОТЕК» - сварные сотовые уплотнения для машиностроения; ООО «С-Инновации» - провод 2-го поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников; ООО «НПО - средства для очистки разливов нефти, промышленных сточных и оборотных вод; ООО «Стереотек» - инновационная технология многоосевой FDM-печати 5D Additive Manufacturing (5Dtech).

Всего на конкурс была подана 171 заявка. Наибольшее число соискателей представляли отрасли цифровых технологий, металлургии и производства материалов, радиоэлектронного и энергетического машиностроения. Каждая заявка оценивалась по полноте представленной информации и содержательной части, по критериям технологической новизны, экономического эффекта, межотраслевого характера проекта и ориентации на глобальный рынок.

Продукция всех номинантов премии будет представлена в рамках стенда Минпромторга России на выставке ИННОПРОМ-2021.