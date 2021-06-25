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"Профильные техноотряды-2021": будущие профессионалы обучаются с IEK GROUP

Профильные техноотряды-2021: будущие профессионалы обучаются с IEK GROUP

25 июня 2021, 16:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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В ВДЦ «Орленок» закончилась смена «Профильные техноотряды: Промышленная элита 2035».

В смене приняли участие более 200 ребят из 34 регионов России. На 21 день участники смены погрузились в выбранную профессию под руководством опытных наставников. Кроме того, у них была возможность напрямую общаться с представителями индустриальных партнеров, которыми выступают крупные госкорпорации и ведущие российские компании. Партнерами этой смены стали IEK GROUP, «Роскосмос», ОАК, «Вертолеты России», «Р-Фарм».

IEK GROUP организовала обучение участников смены по компетенции «Электромонтаж». В качестве тренера выступил победитель национального чемпионата Hi-Tech по электромонтажу Матвей Медведев.

Ребята познакомились с движением WorldSkills, освоили выбранные компетенции и получили skills-паспорт, подтверждающий их практические профессиональные навыки. А в завершение программы сдали демонстрационный экзамен по методике WorldSkills.

В конце смены «Профильные техноотряды-2021» были награждены ребята, показавшие лучшие результаты в демо-экзамене. Церемонию награждения открывали директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Сергеевич Неумывакин и заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Агентства «Ворлдскиллс Россия» Олег Эдуардович Базер.

Среди отличившихся участников смены были и дети сотрудников IEK GROUP. В двух компетенциях: «Электромонтаж» и «Рекрутинг» они завоевали золотую (Марина Некрасова), 2 серебряные (Ксения Брыкалова, Злата Талапова) и бронзовую (Виктория Чеботарева) медали.

Начиная с 2021 года ребята, занявшие первые три места в рамках программы «Профильные техноотряды», попадают в базу одаренных детей России, которую ведет фонд «Талант и успех».

Смена «Профильные техноотряды» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» — это уникальный опыт, который навсегда запомнят участники программы.

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Источник: Группа компаний IEK

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