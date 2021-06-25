Началась работа по модернизации систем релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанциях 220 кВ «Ярославская» и «Тверицкая». До наступления отопительного сезона на двух главных питающих энергообъектах Ярославля будут установлены 15 современных комплектов микропроцессорного оборудования российского производства, которые позволят минимизировать риски повреждения энергетического оборудования токами короткого замыкания и снижения надежности электроснабжения потребителей. Инвестиции в проект составили 73,3 млн рублей.

Новые микропроцессорные защиты, в отличие от использующихся сейчас микроэлектронных устройств, обладают целым рядом преимуществ, такими как быстродействие, высокая точность измерений, чувствительность к минимальным значениям аварийных параметров. Кроме того, они обладают встроенной функцией самодиагностики и не требуют постоянного оперативного и технического обслуживания.

Совокупная трансформаторная мощность подстанций 220 кВ «Ярославская» и «Тверицкая» составляет 855 МВА. Они являются главными источниками энергообеспечения Ярославля, в т.ч. областной клинической больницы, а также таких крупных промышленных предприятий, как нефтеперерабатывающий завод «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» и Ярославский завод дизельной аппаратуры (входит в группу «ГАЗ»).