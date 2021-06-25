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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией детскую поликлинику в Колпино

Россети Ленэнерго обеспечили электроэнергией детскую поликлинику в Колпино

25 июня 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» выделили 772 кВт мощности детской городской поликлинике в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Энергоснабжение объекта осуществляется по двум кабельным линиям 0,4 кВ. Установлены приборы учета электрической энергии в распределительном устройстве 0,4 кВ. Обеспечено наличие независимого резервного источника питания - категория надёжности электроснабжения объекта повышена до второй категории.

Новая детская городская поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену и 15 тысяч пациентов. Планируется открытие педиатрического отделения, а также помещений с бассейном для занятий лечебной физкультурой.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение медицинских учреждений и ключевых объектов социальной инфраструктуры.

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Источник: Россети Ленэнерго

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