«Россети Ленэнерго» выделили 772 кВт мощности детской городской поликлинике в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Энергоснабжение объекта осуществляется по двум кабельным линиям 0,4 кВ. Установлены приборы учета электрической энергии в распределительном устройстве 0,4 кВ. Обеспечено наличие независимого резервного источника питания - категория надёжности электроснабжения объекта повышена до второй категории.

Новая детская городская поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену и 15 тысяч пациентов. Планируется открытие педиатрического отделения, а также помещений с бассейном для занятий лечебной физкультурой.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение медицинских учреждений и ключевых объектов социальной инфраструктуры.