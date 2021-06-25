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Дым ВХЗ. Интервью с Иваном Лобановым. Робот-червяк и нейрозарождение
25 июня 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Ленэнерго» выделили 772 кВт мощности детской городской поликлинике в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Энергоснабжение объекта осуществляется по двум кабельным линиям 0,4 кВ. Установлены приборы учета электрической энергии в распределительном устройстве 0,4 кВ. Обеспечено наличие независимого резервного источника питания - категория надёжности электроснабжения объекта повышена до второй категории.
Новая детская городская поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену и 15 тысяч пациентов. Планируется открытие педиатрического отделения, а также помещений с бассейном для занятий лечебной физкультурой.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение медицинских учреждений и ключевых объектов социальной инфраструктуры.
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