В Ростовской области дан старт работе Азовской ВЭС

Сегодня, 25 июня, вице-премьер РФ Александр Новак вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано, генеральным директором компании «Энел Россия» Стефаном Звегинцовым нажали символичную кнопку, дав старт работе ветроэлектростанции в Азовском районе.

Реализован очередной проект «губернаторской сотни» с объемом инвестиций около 11,5 млрд рублей. Азовская ВЭС мощностью 90 МВт – это первый проект в сфере возобновляемой энергетики группы Enel в России. Ветропарк сможет вырабатывать около 320 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 260 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

- Ростовская область является лидером в энергетической отрасли на сегодняшний день. Здесь это уже не первый проект. Только в 2021 году будет 600 мегаватт по мощности. Азовская ВЭС построена с учетом локализации российских узлов для этой продукции. У нас, помимо строительства электростанции, есть не менее важная задача – это создание новой компетенции в стране, новой промышленности по производству таких электростанций. И задача эта тоже уже реализована. - завил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Ростовская область уже вышла на первое место в РФ по установленной мощности ветрогенерации, но останавливаться мы не намерены. Открытие «Азовской ВЭС» позволит прибавить 90 МВт установленной мощности, а всего в текущем году на Дону запланирован ввод ветропарков суммарной мощностью 260 МВт. Новый ветропарк еще на шаг приближает Ростовскую область к цели стать ведущим регионом РФ по ветроэнергетике, - сказал Василий Голубев.

Губернатор особо отметил слаженную работу всей команды в реализации этого проекта на каждом этапе: три года назад, когда было заключено соглашение и в мае 2019 года заложили первый камень в строительство ветропарка.

- Сегодня мы с вами стали свидетелями поистине исторического события – запуска ветропарка компании "Энел Россия", который также является первым для группы "Энел" в стране объектом возобновляемых источников энергии. Азовская ВЭС позволит нашей компании и региону идти в ногу со стратегией развития возобновляемой энергетики в России и внести совместный вклад в продвижение экологически устойчивой и чистой энергии», - заявил генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов.

Проект получил финансовую поддержку от Евразийского Банка Развития – международной финансовой организации, призванной содействовать экономическому росту государств-участников и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано подчеркнул, что открытие Азовской ВЭС – яркий пример эффективного сотрудничества с Ростовской областью и это послужит прекрасным стимулом для итальянских компаний, которые захотят инвестировать в донской регион.