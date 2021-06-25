В Воронеже построят второстепенный проезд от трассы М-4 "Дон"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство нового съезда с магистрали в Железнодорожном районе города. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» и муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» в шесть этапов проводятся строительство и реконструкция автодорог в микрорайоне «Боровое» в Железнодорожном районе города, через который проходит часть федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» - обход Воронежа. Квартал ограничен Богатырской, Планетной, Сельской улицами и улицей Федора Тютчева.

Вторым этапом работ, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, запланировано строительство по левой стороне обхода – улице Изыскателей - второстепенного проезда, идущего до проезда к жилым домам на улице Федора Тютчева. Примыкание съезда к трассе М-4 «Дон» построят на км 506+704. Кроме того, здесь устроят переходно-скоростную полосу. Длина съезда составит 0,177 км, длина переходно-скоростной полосы - 0,265 км, расчетная скорость движения – 30 и 120 км/ч соответственно.

На дороге проложат технический тротуар шириной в один метр. При размещении шумозащитного экрана, барьерного ограждения и опор освещения, ширина обочины увеличивается до 5,2 м.

Генеральный проектировщик – ООО Проектная компания «АрхиПро». Застройщик - МКУ городского округа город Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Фото: skyscrapercity.com