Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» возводят новую электросетевую инфраструктуру для обеспечения электроэнергией социальных объектов в Красногвардейском, Джанкойском и Черноморском районах.

Энергетики работают над совершенствованием энергосистемы полуострова, несмотря на погодные условия и внештатные ситуации, скрупулезно выполняя запланированные мероприятия. Так, на прошлой неделе специалисты Октябрьского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» обеспечили подключение к электросетям фельдшерско-акушерского пункта в селе Новоалексеевка Красногвардейского района.

В этот же период сотрудники Джанкойского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» осуществили технические мероприятия для подключения к электроснабжению крестьянских фермерских хозяйств в Завет-Ленинском сельском поселении и в селе Зерновое. В первом случае энергетики произвели монтаж комплексной трансформаторной подстанции (КТП) 630 кВА и выполнили врезку в воздушную линию 10 кВ, во втором – установку КТП и строительство более 700 метров линии 10 кВ.

В настоящее время специалисты Черноморского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» работают над технологическим присоединением к электросети новой котельной МБОУ «Оленевская средняя школа», расположенной на улице Ленина и являющейся единственным школьным учебным заведением в населенном пункте. В частности, энергетикам предстоит возвести воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, установить 25 опор и проложить более километра самоизолированного провода. Завершить работы и подать напряжение на объект планируется до начала учебного года.

Для каждого присоединения крупного социального объекта к сетям ГУП РК «Крымэнерго» энергопоставщик разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий и старается минимизировать сроки исполнения работ.