В России со следующего года начнёт функционировать Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных. Положение о её работе утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ресурс объединит разрозненные статистические системы. Речь идёт, в частности, о реестре форм статистического наблюдения и статистических показателей, едином хранилище статистических данных. Таким образом, основные участники статистического учёта – госорганы, респонденты и пользователи данных – теперь будут взаимодействовать в единой цифровой среде.

Для особо важных проектов, например Всероссийской переписи населения, в рамках системы будут созданы отдельные программные компоненты. Они обеспечат оперативную обработку сведений и агрегирование общественно значимых показателей.

Положение также определяет основные принципы работы платформы, в их числе – актуальность, доступность и достоверность информации, прозрачность процессов сбора и обработки, использование единой методологии.

Платформу поручено ввести в эксплуатацию до 1 января 2022 года. Её оператором назначен Росстат.

Запуск такого ресурса позволит унифицировать процедуры сбора, хранения и распространения информации, избежать дублирования отчётности и наладить многократное использование первичных данных. Всё это сделает статистику более качественной и доступной, даст пользователям возможность получать все необходимые сведения из одного источника.

Постановление от 22 июня 2021 года №956 PDF