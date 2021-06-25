Завершён процесс передачи электросетевых активов города Нарткалы в Кабардино-Балкарской Республике в аренду компании «Россети Северный Кавказ». Соответствующий договор после проведения комплекса необходимых мероприятий заключён между крупнейшей электросетевой компанией СКФО и администрацией Урванского муниципального района КБР.

Под управление энергокомпании перешли 36 трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ суммарной мощностью 10,6 МВа и 170,5 км линии электропередачи 0,4-10 кВ.

«Теперь качественное и бесперебойное электроснабжение Нарткалы – жителей города, социальных учреждений, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий – гарантируют «Россети Северный Кавказ». И мы сделаем все возможное для обеспечения устойчивой и надежной работы энергосистемы», – подчеркнул директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

Отметим, что Кабардино-Балкария на сегодняшний день лидирует среди субъектов СКФО по выполнению плана консолидации электросетевых активов на базе госхолдинга "Россети". Значимость консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетей подтверждена поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.