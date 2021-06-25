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"Россети Северный Кавказ" запустили в работу новый питающий центр на Ставрополье

Россети Северный Кавказ запустили в работу новый питающий центр на Ставрополье

25 июня 2021, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Сегодня в селе Верхнерусском Шпаковского муниципального округа Ставропольского края состоялось торжественное открытие новой подстанции 35 кВ «Верхнерусская». «Россети Северный Кавказ» инвестировали в строительство энергообъекта 190 млн рублей.

Питающий центр в работу торжественно запустили первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак и Игорь Серов, глава Шпаковского муниципального округа.

Открывая знаковое мероприятие, Виктор Абаимов отметил профессионализм специалистов в ходе выполнения работ на новом объекте, а также подчеркнул, что энергокомпания продолжит усилия для дальнейшего развития энергосистемы Ставропольского края во благо надежного энергоснабжения потребителей.

По словам министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко, модернизация электросетевого хозяйства — одна из самых важных задач, стоящих перед энергетиками. Развитие электросетей способствует экономическому росту как отдельных муниципалитетов, так и всего региона в целом. Наличие резервных мощностей позволяет вводить в эксплуатацию новое жилье, строить промышленные предприятия и коммерческие объекты и обеспечивать надежное энергоснабжение подключенных потребителей.

От подстанции будут запитаны потребители села Верхнерусского, хутора Нижнерусского и промзоны г. Михайловска – это жилой сектор, предприятия, две школы и два детских сада, врачебная амбулатория. Ранее они получали электроснабжение от подстанции 110 кВ «Промкомплекс», которая расположена примерно в 30 км. Изменение схемы позволит повысить надежность услуг и образовать запас мощности для подключения новых абонентов.

 «Ранее электроснабжение потребителей осуществлялось от подстанции 110 кВ «Промкомплекс», которая функционировала с возросшей нагрузкой на электросети из-за большой протяженности воздушной линии электропередачи от энергообъекта до населенных пунктов -  почти 30 км. Для устранения этой проблемы руководством компании было принято решение о переносе центра нагрузки и строительстве нового объекта, который сегодня оснащен силовым трансформатором мощностью 6,3 МВА и оборудованием, отвечающим всем современным требованиям к надежной и бесперебойной работе электросетевого объекта», - акцентировал в ходе мероприятия директор филиала «Россети Северный Кавказ» Игорь Демчак.

В завершении торжественного мероприятия руководством сетевой компании отраслевыми наградами были отмечены заслуги тех специалистов, кто внес огромный вклад и непосредственно участвовал в возведении объекта во благо жителей Ставрополья.

Ключевые факты о питающем центре:

  • 100% оборудования произведено в России, включая силовой трансформатор;
  • внедрённые технологии позволяют обеспечить дистанционное управление;
  • обмен данными между всеми элементами осуществляется в цифровом формате по двум независимым каналам связи.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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