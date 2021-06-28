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Амурские электрические сети вводят в работу отключенное из-за паводка энергооборудование

Амурские электрические сети вводят в работу отключенное из-за паводка энергооборудование

28 июня 2021, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ДРСК"

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При нормализации паводковой обстановки Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») вводят в работу энергооборудование, ранее отключенное для обеспечения электробезопасности населения в подтопленных населенных пунктах.

В с. Черняево Магдагачинского района после схода воды и проведения аварийно-восстановительных работ введена в работу подстанция 35/10 кВ, после чего началось подключение трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, работавших весь паводок от дизель-генераторов.

В с. Владимировка накануне подключили к электроснабжению три трансформаторных подстанции, сегодня приступили к монтажу оборудования, которое было демонтировано на случай затопления подстанции 110/10 кВ «Владимировка».
В селах Сергеевка и Бибиково подключены линии 10 кВ, которые освободились от воды, и ввели в работу 7 трансформаторных подстанций.

Специалисты ДРСК подключают затопленные ранее дома только после проверки электроустановок. С населением на местах проводят инструктажи, раздают памятки по электробезопасности.

«Неисправная внутренняя электрическая проводка жилого дома, подвергшегося подтоплению, может привести к возникновению пожара и поражению людей электрическим током, - рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – Поэтому необходимо внимательно проверить состояние внутренней электрической проводки, убедиться в том, что электрическая сеть не имеет контакта с водой, отсутствует вода в распределительных коробках, розетках, выключателях, светильниках, при необходимости все это надо тщательно просушить или заменить. И только после этого дом можно будет подключать к электроснабжению».

Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрической проводки и электрооборудования в квартирах, на подсобных, приусадебных и садовых участках, в гаражах и других объектах, находящихся в личном пользовании отдельных граждан, а также за технику безопасности при пользовании электрической энергией возлагается на жильцов (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442).

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» просит жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности! По всем проблемам с электроснабжением звонить по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

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Источник: АО "ДРСК"

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