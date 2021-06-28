11 июня 2021 года на сайте Госзакупок появился новый крупный тендер на строительство инфраструктуры на основе излучающего кабеля (щелевого фидера) для обеспечения радиопокрытия в перегонных тоннелях Московского метрополитена.

Заказчиком выступает АО «Макомнет» - телекоммуникационная компания «Ростелекома» и «Московского метрополитена». Заявленная стоимость сделки - 599,5 млн руб.

Планируется, что новая сеть обеспечит сотовой связью те станции и ветки метро, где её ещё нет. Заявляется требуемое радиопокрытие в стандартах 2G, 3G, LTE на частотах 1800 МГц и 2600 МГц. Для повышения качества сигнала операторы сотовой связи смогут арендовать инфраструктуру «Макомнета» или построить свою собственную.

Кто же проложит излучающий кабель в столичном метро? И есть ли претенденты среди наших производителей? Мы решили узнать больше о производстве излучающего кабеля на российских предприятиях и пообщались с экспертами кабельной промышленности, чтобы выяснить, кто потенциально может принять участие в этом тендере.

Тендерная документация

В техническом задании, прилагаемом к закупке, указаны все обязательные требования к излучающему кабелю, вот лишь некоторые из них:

Тип кабеля - коаксиальный излучающий кабель 1-5/8 с оболочкой из компаунда с низким выделением дыма и галогенов.

Волновое сопротивление - 50 Ом.

Рабочий диапазон частот - 75-2700 МГц.

Внешний диаметр внутреннего проводника - не более 17,3 мм.

Материал внешней оболочки - полимер, не распространяющий горение с низким выделением дыма и галогенов.

Рабочий диапазон температур - от -55 до +85°С.

Так что же такое этот излучающий кабель?

Особенность излучающего кабеля (щелевого фидера) в том, что он обеспечивает бесперебойное покрытие, что предотвращает потерю сигнала в тоннелях.

Излучающий кабель - это не что-то очень новое и технологичное. ГОСТ 11326.0-78 содержит и описание и требования к кабелям с маркой РИ (радиочастотный излучающий кабель).

По своей сути - это коаксиальный кабель, в котором предусмотренные отверстия во внешнем проводнике для передачи радиосигнала. Чаще всего такой кабель используется для передачи сигналов к движущемуся оборудованию, например, в метрополитене или шахте лифта. Излучающий кабель обеспечивают передачу четкого сигнала в тех местах, где работа классической антенны осложнена или невозможна.

Для российского рынка излучающий кабель - вполне известная конструкция и у нас в стране есть опыт эксплуатации подобных линий:

«Первые поставки щелевых (излучающих) кабелей в Россию были еще в конце 90-х годов. Их прокладывали для обеспечения пейджинговой (актуальной тогда) связи, производителем выступали ОКБ КП. Когда в 2000-х годах все большее распространение стали получать сотовые сети, пейджинговые линии на базе излучающего кабеля продолжили использовать, но уже для обеспечения радиопокрытия: частоты и ширококполосность таких кабелей позволяли использовать их и для новых сотовых сетей: 2G, 3G. С технической точки зрения у пейджинговых линий нет никаких препятствий, чтобы использовать их и для современных стандартов связи 5G. На сегодняшний день мне неизвестны другие отечественные производители щелевых кабелей, кроме ОКБ КП. Если не они будут исполнителями заказа, то вполне возможно, что нас ждет импортный производитель», - Ольга Михайловна Ковалева - начальник отдела программно-целевого развития ОАО «ОКБ КП»

Технологии прошлого века

Несмотря на общую известность технологии и имеющийся опыт в производстве, российские производители никогда не были лидерами этого сегмента рынка.

«Излучающие кабели впервые появились в производстве в 70-х годах прошлого века», – рассказывает технический директор кабельного завода «Спецкабель» Борис Васильевич Пермяков. – «Основоположниками были, в частности, немецкая компания RFS (Radio Frequency Systems) и Andrew Corporation из США».

Сама идея обеспечить бесперебойной связью пассажиров и службы метро в длинных тоннелях и перегонах тоже не нова. Подобные проекты рассматривались и внедрялись еще в СССР.

«Еще во времена СССР компания RFS, ведущая фирма в данном направлении, договорилась с московским метрополитеном о поставке нескольких километров излучающих кабелей для опытной эксплуатации на одной из веток метро. Проект был опробован и отложен до лучших времен – система оказалась слишком дорогостоящей», - Борис Васильевич.

Когда технология излучающего кабеля только появилась, абонентских устройств еще не было, поэтому все линии связи могли эксплуатироваться только очень ограниченным кругом лиц и предприятий, а проектировались и строились, в первую очередь, для обеспечения внутренней связи в метро.

«В прошлые годы в метро излучающего кабеля было много. С его помощью осуществлялась ближняя радиосвязь с операторами, системами технологической телеметрии и т.д.», - Дмитрий Вадимович Хвостов - генеральный директор ЗАО «СИМПЭК».

Главное отличие нового проекта - в его планируемой коммерческой эксплуатации и сроках реализации. Согласно тендерной документации, подрядчик обязан будет выполнить изыскательные, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству инфраструктуры всего за 1 год. А уже построенную линию планируется эксплуатировать десятилетиями. С учетом того, что ежегодно Московский метрополитен перевозит более 2,5 миллиардов пассажиров у каждого из которых есть с собой смартфон, строительство подобной инфраструктуры выглядит более, чем оправдано и вполне окупаемо даже при солидных затратах в 600 миллионов рублей. Планируется, что построенные линии связи будут сдаваться в аренду сотовым операторами большой четверки (МТС, Мегафон, Теле2 и Вымпелком).

Кто же возьмется за этот проект?

Потенциально произвести излучающий кабель могут практически все предприятия, имеющие в своем ассортименте коаксиальные кабели. Безусловно, производство излучающего кабеля потребует изготовления дополнительной оснастки, подготовку технологической документации, сертификацию продукцию, но с точки зрения наличия необходимого оборудования в гонку могут вступить и ОКБ КП, и “Чувашкабель”, и “Паритет” и другие российские производители. Однако, о планах участвовать в данном тендере или выступить поставщиком кабеля для данного проекта никто из предприятий не сообщил.

«Чисто технически «Спецкабель» сейчас имеет возможность разработки кабеля, аналогичного кабелю RFS. Они могли бы провести научно-исследовательскую часть работы, а также испытания”, - Борис Васильевич Пермяков.

Если оставить гипотетическую возможность изготовления подобной продукции, и провести поиск среди действующих сертификатов, и актуальных каталогов российских производителей, то есть только один потенциальный кандидат на данный тендер, и это ОКБ КП. Однако, в телефонном разговоре представители завода не сообщили о своем участие в данном проекте.

С высокой долей вероятности излучающий кабель для тендера АО «Макомнет» будет иностранного производства, а российские кабельщики опять останутся наблюдать за тем, как ответственная и высокорентабельная инфраструктура коммерческих сетей связи строится полностью на иностранном кабеле и оборудовании.

Почему в России в таких крупных проектах снова может быть использован иностранный кабель, который мы в принципе можем произвести и сами? Работает ли защита внутреннего рынка, несмотря на принимаемые Правительством и Минпромторгом меры? Об этом мы узнаем, когда тендер будет завершен. Срок подачи заявок заканчивается 30 июня 2021 года.

Редакция портала RusCable.Ru выражает благодарности экспертам за предоставленные комментарии.

Автор: Евгения Амелехина - корреспондент портала RusCable.Ru