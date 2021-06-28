Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изготовила и передала три газоперекачивающих агрегата на Береговое месторождение группы «НОВАТЭК» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-4РМ производства АО «ОДК-Газовые турбины» предназначены для создания необходимого давления газа на дожимной компрессорной станции Берегового месторождения. Компрессор изготовило предприятие «Казанькомпрессормаш» – головной подрядчик проекта. В основе агрегата ГПА-4РМ – газотурбинный двигатель ГТД-4РМ производства ПАО «ОДК-Сатурн».

«Обеспечение российской нефтегазовой отрасли надежным и современным оборудованием – одно из ключевых направлений работы Ростеха. Мы много лет разрабатываем газоперекачивающие агрегаты для отечественных газовых компаний. ГПА-4РМ разработаны по заданию ПАО «Газпром». Более 40 единиц такого оборудования поставлены на объекты подземного хранения газа нашего ключевого партнера и используются для бесперебойного снабжения регионов РФ голубым топливом. Эти машины также используются компаниями группы «НОВАТЭК» на Береговом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Запасы сеноманской залежи Берегового месторождения, принадлежащие АО «НОВАТЭК-Пур», составляют около 25 млрд кубометров газа. Береговое газоконденсатное месторождение разрабатывается совместно АО «НОВАТЭК-Пур» и ОАО «Сибнефтегаз» (Группа «НОВАТЭК») в пределах, принадлежащих каждому предприятию лицензионных участков.