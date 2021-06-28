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В филиале "Оренбургэнерго" завершен капитальный ремонт высоковольтной подстанции

В филиале Оренбургэнерго завершен капитальный ремонт высоковольтной подстанции

28 июня 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» завершили капитальный ремонт подстанции «Чебеньковская» в Оренбургском районе. От ПС запитаны 4 населенных пункта, где проживает более 4,7 тыс. человек. В числе основных потребителей – объекты железной дороги.

Энергетики выполнили капремонт 12 разъединителей и 5 выключателей, а также текущий ремонт силового трансформатора, трансформаторов собственных нужд, секционного выключателя и другого подстанционного оборудования. В целом проведенные работы повысят надежность электроснабжения 6 населенных пунктов Оренбургского района.

Массовые ремонты объектов электросетевого комплекса во всех районах Оренбургской области начались в мае текущего года. До начала осенне-зимнего периода энергетики планируют отремонтировать 1315 трансформаторных пункта 10-0,4 кВ и 120 подстанций напряжением 35-110 кВ. Планируется обновить более 546 км линий электропередачи всех классов напряжения. От древесно-кустарниковой поросли будет расчищено порядка 400 га охранных зон ЛЭП.

Ремонтные работы, суммарная стоимость которых оценивается в 496 млн рублей, завершатся к началу октября.

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Источник: Россети Волга

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