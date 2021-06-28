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Энергетики восстанавливают ЛЭП в Нюрбинском районе, пострадавшую от лесного пожара

Энергетики восстанавливают ЛЭП в Нюрбинском районе, пострадавшую от лесного пожара

28 июня 2021, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Якутскэнерго"

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Энергетики Нюрбинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) восстанавливают ВЛ 35 кВ Нюрба – Хампах, пострадавшую от лесного пожара.

Предварительно в ходе осмотра линии 28 июня 2021 года обнаружено 3 сгоревших П-образных опоры, вместо них энергетики устанавливают временные. Необходим дальнейший осмотр и проведение ремонтно-восстановительных работ, которые сейчас невозможны из-за сильной задымлённости.

Все необходимые работы будут проведены, в том числе установка постоянных опор, после улучшения пожароопасной ситуации.

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Источник: ПАО "Якутскэнерго"

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