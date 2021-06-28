Энергетики Нюрбинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) восстанавливают ВЛ 35 кВ Нюрба – Хампах, пострадавшую от лесного пожара.

Предварительно в ходе осмотра линии 28 июня 2021 года обнаружено 3 сгоревших П-образных опоры, вместо них энергетики устанавливают временные. Необходим дальнейший осмотр и проведение ремонтно-восстановительных работ, которые сейчас невозможны из-за сильной задымлённости.

Все необходимые работы будут проведены, в том числе установка постоянных опор, после улучшения пожароопасной ситуации.