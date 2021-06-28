В Туркестанской области Республики Казахстан введены в эксплуатацию солнечные электростанции «Шоктас» мощностью 50 МВт и «Кушата» мощностью 10 МВт. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства новых объектов генерации выступили структуры Группы компаний «Хевел».

Солнечные электростанции оснащены современными гетероструктурными двусторонними солнечными модулями и системами слежения за солнцем. Двусторонние модули за счет использования тыльной стороны обеспечивают дополнительную выработку электроэнергии на уровне 23-24%, в зависимости от сезонности и погодных условий.

Применение трекерных систем слежения за движением солнца в автоматическом режиме также обеспечивает наиболее эффективную ориентацию солнечных модулей, что дополнительно позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения панелей.

Строительство СЭС началось в июне 2020 года, в начале июня текущего года станции были введены в эксплуатацию и в настоящее время вышли на проектную мощность.

Прогнозная годовая выработка СЭС «Шоктас» 50 МВт составит 102 000 МВт*ч/год, СЭС «Кушата» 10 МВт - 20 100 МВт*ч/год, что суммарно позволит избежать 62 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в Единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

Общий объем проектов ГК «Хевел» по строительству солнечной генерации в Казахстане составляет 288 МВт. Запуск СЭС «Шоктас» и СЭС «Кушата» - стал очередным этапом реализации программы компании по развитию солнечной генерации на территории Республики.

В мае 2020 года в Акмолинской области состоялось открытие одной из крупнейших солнечных электростанций на территории стран СНГ - СЭС «Нура» 100 МВт. Также действуют солнечные электростанции: «Капшагай» 3 МВт, «Сарыбулак» 4,95 МВт, «Кентау» 50 МВт, «Жанакорган» 10 МВт, «Шымкент» 20 МВт расположенные соответственно в Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областях и в г. Шымкенте

Начата работа по строительству двух новых СЭС мощностью 20 МВт каждая.