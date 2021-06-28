Свыше 851,8 млн рублей будет дополнительно направлено в Мордовию на завершение строительства универсального спортивного зала в Саранске. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Новый многофункциональный спортивный комплекс будет включать ледовую арену-трансформер, хореографический и гимнастический залы. Здесь будут проходить соревнования по фигурному катанию, хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, боксу. Арена сможет вмещать более 7 тысяч зрителей.

Универсальный спортивный зал в Саранске начали возводить в 2011 году, но сроки сдачи неоднократно переносились. Сейчас готовность объекта составляет 84%. Открытие запланировано на 2021 год.

В прошлые годы из федерального бюджета на строительство комплекса было направлено более 3 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства был одобрен на заседании кабмина 24 июня.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Одна из её главных задач – увеличить количество спортивных сооружений, а также число граждан, которые систематически занимаются спортом и физкультурой.