 
Инвестиции (проекты)

Правительство направит ещё более 850 млн на строительство спортивного комплекса в Саранске

Правительство направит ещё более 850 млн на строительство спортивного комплекса в Саранске

28 июня 2021, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
213

Свыше 851,8 млн рублей будет дополнительно направлено в Мордовию на завершение строительства универсального спортивного зала в Саранске. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Новый многофункциональный спортивный комплекс будет включать ледовую арену-трансформер, хореографический и гимнастический залы. Здесь будут проходить соревнования по фигурному катанию, хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, боксу. Арена сможет вмещать более 7 тысяч зрителей.

Универсальный спортивный зал в Саранске начали возводить в 2011 году, но сроки сдачи неоднократно переносились. Сейчас готовность объекта составляет 84%. Открытие запланировано на 2021 год.

В прошлые годы из федерального бюджета на строительство комплекса было направлено более 3 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования из резервного фонда Правительства был одобрен на заседании кабмина 24 июня.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Одна из её главных задач – увеличить количество спортивных сооружений, а также число граждан, которые систематически занимаются спортом и физкультурой.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: government.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Новосибирской области впервые утвердили программу развития транспортной инфраструктуры 28.06.2021
В Новосибирской области впервые утвердили программу развития транспортной инфраструктуры
28.06.2021
"Евраз ЗМСК" в Новокузнецке запустит новый литейно-прокатный комплекс в 2025 году
Строительство бизнес-центра площадью почти 15 тыс. кв. м в центре Москвы начнется до конца года 28.06.2021
Строительство бизнес-центра площадью почти 15 тыс. кв. м в центре Москвы начнется до конца года
Главгосэкспертиза подтвердила стоимость строительства школы Общеобразовательного проекта Сибирского ... 28.06.2021
Главгосэкспертиза подтвердила стоимость строительства школы Общеобразовательного проекта Сибирского ...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно