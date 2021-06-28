Ремонтная кампания в электросетевом комплексе «Россети Тюмень» в ХМАО-Югре перешла свой экватор. Энергетики уже выполнили 60 % мероприятий, запланированных на этот год. Производственная программа направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей и подготовку региона к осенне-зимнему периоду. Объем вложений компании составит порядка 925 млн рублей.

Ремонтная кампания энергетиков стартовала в феврале. Она включает в себя комплексные мероприятия по повышению надежности питающих центров и линейных объектов. До начала отопительного сезона специалисты «Россети Тюмень» отремонтируют 287 подстанций и 900 км линий электропередачи.

Ряд ключевых мероприятий компания выполняет с опережением графика. В настоящий момент практически завершены работы на линейных объектах в восточной части Югры. Энергетики восстановили контуры заземления, установили ограничители перенапряжения и заменили грозозащитный трос, переустановили опоры ЛЭП на новые фундаменты. Уже завершена работа по монтажу около 1 100 аэродинамических изоляторов и 1 300 птицезащитных устройств. Комплекс мероприятий позволит повысить защиту ЛЭП от воздействия природных факторов: грозы, шквалистого ветра и животных. В активной фазе находятся работы по расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Данное мероприятие является неотъемлемой частью подготовки к зиме.

К концу июня «Россети Тюмень» завершили работы на 132 подстанциях в регионе. Энергетики отремонтировали все ключевые элементы питающих центров: силовые трансформаторы, выключатели классом напряжения 6 – 110 кВ, разъединители. Так же, как и на линиях электропередачи, на энергообъектах были отремонтированы контуры заземления подстанций и заменены устаревшие разрядники на новые, современные ограничители перенапряжений.