Руководство Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого обсудили реализацию Дорожной карты о развитии сотрудничества, подписанной в феврале 2021 года.

В ходе совещания были представлены отчеты о выполнении запланированных этапов Дорожной карты, в том числе по таким направлениям как цифровой инжиниринг, фабрикация ядерного топлива, аддитивные технологии, накопители энергии, металлургия и др.

Приоритетное внимание на встрече было уделено сотрудничеству в области цифрового инжиниринга. Отмечен прогресс в реализации целого ряда проектов по созданию цифровых моделей, предназначенных для разработки и производства нового оборудования для предприятий Топливной компании, а также новых номенклатур продукции машиностроения для внешних заказчиков. Параллельно продвигается проект по созданию автоматизированной системы цифрового инжиниринга в ООО «Центротех-Инжиниринг» (дочернее общество ООО «НПО «Центротех» - предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Кроме того, начато проектирование централизованной вычислительной инфраструктуры Топливного дивизиона, запуск которой намечен на конец 2022 года. При участии специалистов Политеха также реализуется развитие нового бизнес-направления АО «ТВЭЛ» по предоставлению услуг цифрового инжиниринга потенциальным сторонним заказчикам.

Сотрудничество в области цифрового инжиниринга также охватывает традиционный бизнес АО «ТВЭЛ» - фабрикацию ядерного топлива. Внедрение инструментов цифрового моделирования позволит снизить стоимость разработки новых конструкций тепловыделяющих сборок ВВЭР и PWR, а также повысить их эффективность.

В области металлургии отобраны приоритетные совместные проекты, имеющие рыночный потенциал. Прежде всего они касаются развития технологий производства кальциевой продукции, а также магнитов для двигателей электротранспорта.

По направлению «Аддитивные технологии» реализуется проект рециркуляции металлических порошков. Повторное использование в аддитивном производстве отработанного металлического порошка с восстановленными свойствами позволит значительно повысить экономическую эффективность всей технологической цепочки.

По системам накопления энергии в стадии реализации сразу несколько проектов с участием специалистов Политеха по разработке тяговых батареи для различных пассажирских платформ электротранспорта. Перспективным направлением также является разработка литий-ионных ячеек нового поколения.

«Реализация дорожной карты продвигается довольно быстро по всем направлениям», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Руководитель Топливной компании также особенно подчеркнула важность ускоренной реализации проектов цифровизации в области фабрикации ядерного топлива.

Стороны также обсудили реализацию совместных образовательных программ. В частности, планируется целевой набор в магистерскую программу по направлению «Прикладная механика» на бюджетные места для подготовки специалистов для Топливной компании.

Для справки:

С 2019 года Госкорпорация «Росатом» является участником консорциума Центра НТИ СПбПУ. Почти по всем направлениям деятельности Центра: цифровое проектирование и моделирование (Smart Design, Digital Twin), создание и применение новых материалов, в том числе композиционных материалов, метаматериалов, аддитивные технологии, Smart-Manufacturing-технологии, Петербургским Политехом уже разрабатывается около двух десятков высокотехнологичных проектов в интересах предприятий Топливной компании ТВЭЛ, Института реакторных материалов и Научно-исследовательского института атомных реакторов, Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и других.

Год науки и технологий: Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 декабря 2020 года подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Главными задачами проекта являются привлечение талантливой молодёжи в сферу науки и технологий и популяризация научных успехов российских учёных. Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru