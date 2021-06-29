Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили новый офис западного филиала компании «Россети Московский регион» в Одинцовском городском округе, осмотрели современные центры обслуживания клиентов и управления сетями. В повестке мероприятия было обсуждение вопросов упрощения процедур технологического присоединения и совершенствования системы оперативно-технического управления сетевым комплексом региона.

«С «Россетями» у нас давнее сотрудничество. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение, цель которого – предоставлять электричество и бизнесу, и гражданам, которые активно что-то строят в Подмосковье. Для удобства максимально делаем оцифровку, чтобы была понятна и стоимость подключения, и оплата. Здесь, в Центре управления сетями видны все проблемы, если они вдруг возникают, то оперативно решаются. Будем и дальше совершенствовать систему электроснабжения в Подмосковье», – отметил Андрей Воробьев.

В зоне ответственности нового Центра обслуживания клиентов находится западное Подмосковье – восемь городских округов. В нем созданы все условия для качественного и быстрого обслуживания посетителей, включая маломобильных граждан. Центр предоставляет весь комплекс услуг – от приема заявки и консультаций до заказа дополнительных сервисов.

«Россети» кардинально упростили для потребителей Московской области все процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. С 2012 года количество необходимых операций уменьшилось в 10 раз, а также значительно сократились средний срок работы по заявке и средняя стоимость», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Кроме этого, в сетевом комплексе Московской области активно внедряются интерактивные сервисы:

С 2015 года заявители региона с требуемой мощностью до 670 кВт (абсолютное большинство) могут подключиться к сетям онлайн, в том числе через мобильное приложение.

Работает мобильный диалоговый офис, предоставляющий клиентам справочную информацию по письменному или голосовому запросу.

Между ПАО «Россети» и Московской областью действует соглашение о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Документ нацелен на развитие сетевого комплекса, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики региона.