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Андрей Рюмин продемонстрировал Андрею Воробьеву результаты внедрения инновационных решений в управлении сетевым комплексом Подмосковья

Андрей Рюмин продемонстрировал Андрею Воробьеву результаты внедрения инновационных решений в управлении сетевым комплексом Подмосковья

29 июня 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили новый офис западного филиала компании «Россети Московский регион» в Одинцовском городском округе, осмотрели современные центры обслуживания клиентов и управления сетями. В повестке мероприятия было обсуждение вопросов упрощения процедур технологического присоединения и совершенствования системы оперативно-технического управления сетевым комплексом региона.

«С «Россетями» у нас давнее сотрудничество. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение, цель которого – предоставлять электричество и бизнесу, и гражданам, которые активно что-то строят в Подмосковье. Для удобства максимально делаем оцифровку, чтобы была понятна и стоимость подключения, и оплата. Здесь, в Центре управления сетями видны все проблемы, если они вдруг возникают, то оперативно решаются. Будем и дальше совершенствовать систему электроснабжения в Подмосковье», – отметил Андрей Воробьев.

В зоне ответственности нового Центра обслуживания клиентов находится западное Подмосковье – восемь городских округов. В нем созданы все условия для качественного и быстрого обслуживания посетителей, включая маломобильных граждан. Центр предоставляет весь комплекс услуг – от приема заявки и консультаций до заказа дополнительных сервисов.

«Россети» кардинально упростили для потребителей Московской области все процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. С 2012 года количество необходимых операций уменьшилось в 10 раз, а также значительно сократились средний срок работы по заявке и средняя стоимость», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Кроме этого, в сетевом комплексе Московской области активно внедряются интерактивные сервисы:

  • С 2015 года заявители региона с требуемой мощностью до 670 кВт (абсолютное большинство) могут подключиться к сетям онлайн, в том числе через мобильное приложение.
  • Работает мобильный диалоговый офис, предоставляющий клиентам справочную информацию по письменному или голосовому запросу.

Между ПАО «Россети» и Московской областью действует соглашение о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Документ нацелен на развитие сетевого комплекса, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики региона.

 

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Источник: ПАО "Россети"

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