Группа компаний «Дон» обнародовала информацию о запланированных объемах инвестиций в строительство торгового комплекса «Южный» в Аксайском районе Ростовской области. В реализацию первой очереди строительства объекта планируется вложить около 850 миллионов рублей. На ввод в эксплуатацию второй очереди потребуются инвестиции в размере около двух миллиардов рублей, на третью очередь — еще 1,65 миллиарда. Таким образом, суммарные инвестиции непосредственно в ОРТК составят около 4,5 миллиарда рублей. А поскольку вокруг комплекса планируется построить жилье для его сотрудников, фактические инвестиции в связанные с «Южным» объекты окажутся еще больше.

Комплекс разместится в выгодной с логистической точки зрения точке. После завершения строительства обхода Аксая и западной хорды на территорию ОРТК будет удобно доставлять товары не только, как сейчас, с южного и северного направлений, но и с восточного и западного. Комфортность использования площадки для торговли будет обеспечена за счет возведения на ее территории всей необходимой инфраструктуры — точек общепита, гостиниц, автозаправки, автосервиса и других.

Предполагается, что реализация проекта позволит создать в Ростовской области около 15 тысяч новых рабочих мест.

В распространенном ГК «Дон» сообщении отмечается, что группа намерена создать максимально благоприятные условия для предприятий, которые воспользуются новой площадкой для размещения своего бизнеса.

ГК «Дон» принадлежит бывшему депутату Госдумы от «Единой России» предпринимателю Алексею Кнышову и его партнерам по бизнесу. В группу входят предприятия, на протяжении нескольких десятилетий занимающиеся созданием в России крупных объектов дорожной инфраструктуры.