В Москве заключено еще одно соглашение по программе стимулирования создания рабочих мест. В рамках проекта инвестор возведет два торговых комплекса на юго-востоке и юго-западе города и бизнес-центр на западе столицы, там будут созданы 5,2 тысячи рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках соглашения инвестор построит два торговых комплекса и офисное здание за пределами центра Москвы общей площадью почти 136 тысяч квадратных метров. На трех объектах будет создано 5,2 тысячи рабочих мест. Это уже пятый подобный проект по созданию мест приложения труда в Москве и первый, когда в рамках одного соглашения девелопер построит сразу три объекта», – сказал заместитель мэра.

В результате участия в программе инвестор - компании, входящие в ГК «ПИК», построит и жилье, и новый бизнес-объект, а с созданных площадей будет получать доход. Основная польза от программы для города – новые рабочие места вне центра, что повлечет за собой разгрузку дорог и общественного транспорта. Программа призвана также стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД.

«По условиям соглашения объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, в 2023–2025 годах. Так, строительство торгового комплекса на Зеленодольской улице в Кузьминках площадью 53,6 тысячи квадратных метров планируется завершить до конца 2023 года. Бизнес-центр на Заречной улице площадью 26,1 тысячи квадратных метров должен быть построен к середине 2025 года. Тогда же планируется ввод торгового центра на территории бывшей промзоны «Бутово» площадью 56,2 тысячи квадратных метров», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Программа стимулирования создания новых рабочих мест действует в Москве с 2020 года. По ее условиям застройщики многоквартирных домов частично или полностью освобождаются от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья, если одновременно создают за пределами ТТК и МКАД места приложения труда. Это могут быть офисы, промышленные, торговые, спортивные, социальные, образовательные объекты, а также объекты науки, культуры, здравоохранения и общепита. Такие объекты получают специальный статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда.

Подать заявку на присвоение специального статуса можно через инвестиционный портал Москвы: на ресурсе работает онлайн-сервис, упрощающий процесс входа в программу.