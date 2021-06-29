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На Ставрополье до четырех полос расширят 16 км автодороги А-167 под Зеленокумском

На Ставрополье до четырех полос расширят 16 км автодороги А-167 под Зеленокумском

29 июня 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Капитальный ремонт участка Стародубское – Зеленокумск с 251 по 267 км федеральной дороги А-167 планируют завершить в декабре 2021 года. На объекте задействовано порядка 50 единиц спецтехники и 80 дорожных рабочих.

Подрядчик вышел на объект в мае 2020 года. За это время он в полном объеме выполнил комплекс работ I этапа на 5-километровом участке Стародубское – Нины. Специалисты полностью заменили здесь дорожную одежду, водопропускные трубы и элементы обустройства. Помимо этого, устроили новую систему водоотвода с очистными сооружениями.

Сейчас с опережением графика работы ведутся на участке Нины – Зеленокумск в рамках II этапа: дорожники фрезеруют изношенное покрытие, устраивают земляное полотно, основание дорожной одежды и слои асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки.

На участке отремонтируют линии электроосвещения, заменят металлическое барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и нанесут термопластиковую разметку. Для жителей Нины и Зеленокумска устроят тротуары с перильным ограждением, а также автобусные остановки с автопавильонами и заездными карманами. После завершения капремонта на всем протяжении участка в рамках работ по содержанию устроят разделительное тросовое ограждение.

Федеральная автодорога А-167 Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные воды протяженностью почти 350 км проходит по территории Республики Дагестан и Ставропольского края. После завершения работ участок капремонта с 251 по 267 км будет соответствовать нормативным требованиям II категории с четырьмя полосами движения. Также увеличится пропускная способность участка, по которому сегодня проезжает около 10 тыс. автомобилей в сутки.

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Источник: Росавтодор

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