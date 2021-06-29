Власти ЯНАО выбрали компанию, которая построит детский технопарк «Кванториум» в Салехарде за миллиард рублей.

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО выбрала подрядчика для строительства детского технопарк «Кванториум» в Салехарде. Итоги конкурса были подведены 21 июня 2021 года. Как выяснилось, его выиграла компания «Проектстройсервис». Она должна будет подготовить проект технопарка, выполнить инженерные изыскания, а затем построить и сдать объект в эксплуатацию. Все работы компания проведет за 1 млрд 085 тыс. рублей.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, заявка соответствует требованиям. Конкурс в электронной форме признан несостоявшимся», – сообщается в документации.

Учитывая, что была подана одна заявка, власти Ямала сделали выбор в пользу именно этой компании. Детский технопарк «Кванториум» в Салехарде должен быть сдан к 29 февраля 2024 года.

Согласно данным портала Seldon Basis, компания со сходным названием, расположенная в Лабытнанги, 15 июня заключила с департаментом капстроительства контракт на 131,5 млн рублей. Она должна будет выполнить строительно-монтажные работы в административном здании в Салехарде.