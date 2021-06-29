Виталий Геннадьевич Мещанов на выставке Cabex 2021 Геннадий Иванович Мещанов на выставке Cabex 2021

Решением Совета директоров ОАО «ВНИИКП» от 17 июня 2021г. Генеральным директором ОАО «ВНИИКП» избран Виталий Геннадиевич Мещанов сроком на 3 года с 01 июля 2021г.

В. Г. Мещанов в 1986 году окончил Московский Энергетический институт по специальности электроизоляционная и кабельная техника.

После окончания института и курсов переводчиков в течение 6 лет работал в цехе оптических кабелей на Московском кабельном заводе «Электропровод» (мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха).

В 1993 году перешел на работу в международную фирму «Nexstrom», в дальнейшем фирма «Maileffer SA».

С 1999 года до 12.12.2016 г. глава аккредитованного представительства фирмы «Maileffer SA» в г. Москве.

С 2017 года занимал должность заместителя генерального директора - директора по развитию и внешнеэкономической деятельности ОАО «ВНИИКП».

Успехов ему на новом, весьма непростом поприще.

Полномочия прежнего генерального директора Геннадия Ивановича Мещанова на основании личного заявления прекращаются с 01 июля 2021 года. Геннадий Иванович стал генеральным директором ОАО «ВНИИКП» в 2003 году. Он прошел путь от простого инженера до руководителя института и президента Ассоциации «Электрокабель». Решением Совета директоров от 01 июня 2021 г. Геннадий Иванович избран Председателем Совета директоров ОАО «ВНИИКП».

Коллектив ОАО «ВНИИКП» сердечно благодарит его за многолетний плодотворный труд на благо института и желает Геннадию Ивановичу верности своему делу на новой должности – научного руководителя ОАО «ВНИИКП».