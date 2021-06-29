Первый контракт компании Nexans для проекта Grand Paris Express

Компания Nexans заключила свой первый, рассчитанный на более чем трёхлетний срок, контракт на поставку кабелей для проекта Grand Paris Express с консорциумом VINCI-Energies Traction, состоящим из компаний Cegelec Mobility и SDEL Transport Grands Projets, которые являются частью VINCI-Energies. Консорциум отвечает за электроснабжение тяги поездов для новой линии метрополитена Line 15 South.

Компания Nexans – первый производитель кабельных изделий, получивший заказ для этого инфраструктурного проекта. На протяжении более трёх лет компания будет разрабатывать, производить и поставлять кабели для тяговой электросети поездов. Более 240 км кабелей будут проложены вдоль рельсов для обеспечения безопасного и надёжного тягового усилия на линии метрополитена Line15 South.

Также могут быть предоставлены логистические услуги с “PRIME Offer” логистического центра в г. Нантер (Nanterre Logistics Centre) (хранение, резка, доставка, управление барабанами), куда компания Nexans инвестировала 1,5 миллионов евро для создания дополнительных мощностей. Эта опция предоставления услуг может обеспечить своевременные и надёжные поставки, и в результате поможет оптимизировать прокладку кабелей для консорциума VINCI-Energies Traction.

Проект Grand Paris Express, объём инвестиций в который составляет 35,6 миллиардов евро, является в настоящее время одним из крупнейших в мире инфраструктурных проектов. Проект полностью управляется организацией Société du Grand Paris, которая была специально создана для управления проектом и контроля его финансирования. Проект предусматривает удвоение существующей сети парижского метро благодаря четырём новым линиям, 68 новым станциям и 200 км пути. Новая линия метрополитена Line 15 South протяжённостью 33 километра будет проходить от станции Пон-де-Севр (Pont-de-Sèvres) до станции Noisy-Champs, проходя через 22 района и обслуживая более миллиона человек. Линия 15 станет первой в регионе, которая будет введена в эксплуатацию, и её открытие запланировано на 2025 год.

Г-н Мишель Карбонелл (Michel Carbonell), руководитель отдела закупочных проектов компании Cegelec Mobility, сообщил, что кабели для тяговой электросети будут проложены в длинном туннеле и в различных технических помещениях. Подтверждённая на практике способность кабелей компании Nexans обеспечивать высокий уровень пожаробезопасности и полноценное предложение кабельных продуктов - обязательные условия и факторы, которые были решающими при принятии решения консорциумом VINCI-Energies Traction о выборе компании Nexans для участия в этом проекте. Кроме того, интерес представляет предложение компании Nexans оказать комплексные логистические услуги через специализированный логистический центр Nanterre Logistics Centre в регионе Иль-де-Франс (Île-de-France,), которое консорциум сохраняет в качестве опции и которое может быть использовано позже, на этапе реализации проекта.

Большинство тяговых кабелей для новой линии метро относятся к продуктовой линейке K25, разработанной компанией Nexans для удовлетворения строгих железнодорожных стандартов противопожарной безопасности, включая нераспространение пламени, отсутствие горящих капель и низкий уровень дымовыделения в соответствии с евроклассом B2caS1ad0a1. Кабели типа R2V дополнят поставки по контракту.

Г-н Дидье Арто (Didier Artaud), торговый и технический координатор компании Nexans по проекту Line 15, отметил важность участия в этом проекте, направленном на снижение давления на парижскую сеть общественного транспорта, а также улучшение доступа к основным региональным объектам и сокращение времени в пути. Ключом к успеху является способность компании Nexans предоставлять первоклассные пожаробезопасные кабели и высококвалифицированный технический и обслуживающий персонал.

Кабели для линии метрополитена 15 South будут изготовлены, в основном, на производственном предприятии в г. Мехун-сюр-Йевр (Mehun-sur-Yèvre), Франция. Первая прокладка кабелей запланирована на третий квартал 2021 года.