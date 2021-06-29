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Первый контракт компании Nexans для проекта Grand Paris Express

Первый контракт компании Nexans для проекта Grand Paris Express

29 июня 2021, 10:48
Рубрика: За рубежом
Метки: Nexans
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Компания Nexans заключила свой первый, рассчитанный на более чем трёхлетний срок, контракт на поставку кабелей для проекта Grand Paris Express с консорциумом VINCI-Energies Traction, состоящим из компаний Cegelec Mobility и SDEL Transport Grands Projets, которые являются частью VINCI-Energies. Консорциум отвечает за электроснабжение тяги поездов для новой линии метрополитена Line 15 South.

Компания Nexansпервый производитель кабельных изделий, получивший заказ для этого инфраструктурного проекта. На протяжении более трёх лет компания будет разрабатывать, производить и поставлять кабели для тяговой электросети поездов. Более 240 км кабелей будут проложены вдоль рельсов для обеспечения безопасного и надёжного тягового усилия на линии метрополитена Line15 South.

Также могут быть предоставлены логистические услуги с “PRIME Offer” логистического центра в г. Нантер (Nanterre Logistics Centre) (хранение, резка, доставка, управление барабанами), куда компания Nexans инвестировала 1,5 миллионов евро для создания дополнительных мощностей. Эта опция предоставления услуг может обеспечить своевременные и надёжные поставки, и в результате поможет оптимизировать прокладку кабелей для консорциума VINCI-Energies Traction.

Проект Grand Paris Express, объём инвестиций в который составляет 35,6 миллиардов евро, является в настоящее время одним из крупнейших в мире инфраструктурных проектов. Проект полностью управляется организацией Société du Grand Paris, которая была специально создана для управления проектом и контроля его финансирования. Проект предусматривает удвоение существующей сети парижского метро благодаря четырём новым линиям, 68 новым станциям и 200 км пути. Новая линия метрополитена Line 15 South протяжённостью 33 километра будет проходить от станции Пон-де-Севр (Pont-de-Sèvres) до станции Noisy-Champs, проходя через 22 района и обслуживая более миллиона человек. Линия 15 станет первой в регионе, которая будет введена в эксплуатацию, и её открытие запланировано на 2025 год.

Г-н Мишель Карбонелл (Michel Carbonell), руководитель отдела закупочных проектов компании Cegelec Mobility, сообщил, что кабели для тяговой электросети будут проложены в длинном туннеле и в различных технических помещениях. Подтверждённая на практике способность кабелей компании Nexans обеспечивать высокий уровень пожаробезопасности и полноценное предложение кабельных продуктов - обязательные условия и факторы, которые были решающими при принятии решения консорциумом VINCI-Energies Traction о выборе компании Nexans для участия в этом проекте. Кроме того, интерес представляет предложение компании Nexans оказать комплексные логистические услуги через специализированный логистический центр Nanterre Logistics Centre в регионе Иль-де-Франс (Île-de-France,), которое консорциум сохраняет в качестве опции и которое может быть использовано позже, на этапе реализации проекта.

Большинство тяговых кабелей для новой линии метро относятся к продуктовой линейке K25, разработанной компанией Nexans для удовлетворения строгих железнодорожных стандартов противопожарной безопасности, включая нераспространение пламени, отсутствие горящих капель и низкий уровень дымовыделения в соответствии с евроклассом B2caS1ad0a1. Кабели типа R2V дополнят поставки по контракту.

Г-н Дидье Арто (Didier Artaud), торговый и технический координатор компании Nexans по проекту Line 15, отметил важность участия в этом проекте, направленном на снижение давления на парижскую сеть общественного транспорта, а также улучшение доступа к основным региональным объектам и сокращение времени в пути. Ключом к успеху является способность компании Nexans предоставлять первоклассные пожаробезопасные кабели и высококвалифицированный технический и обслуживающий персонал.

Кабели для линии метрополитена 15 South будут изготовлены, в основном, на производственном предприятии в г. Мехун-сюр-Йевр (Mehun-sur-Yèvre), Франция. Первая прокладка кабелей запланирована на третий квартал 2021 года.

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Источник: RusCable.Ru

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