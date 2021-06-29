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Росатом начинает сооружение блока №5 АЭС "Куданкулам" в Индии

Росатом начинает сооружение блока №5 АЭС Куданкулам в Индии

29 июня 2021, 12:15
Рубрика: Компании
Метки: РОСАТОМ, ИНДИЯ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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29 июня состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия), ознаменовавшая официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции. В связи с противоэпидемиологическими ограничениями церемония прошла в режиме видеоконференции.

Укладке первого бетона предшествовала продолжительная предварительная работа: бетонная подготовка под фундаменты здания реактора, вспомогательного реакторного здания с блочным пунктом управления, здания турбины и здания электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности.

«Многие годы проект сооружения АЭС «Куданкулам» является символом тесного сотрудничества России и Индии. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Росатом обладает всеми передовыми атомно-энергетическими технологиями. Вместе с индийскими коллегами мы готовы совместно развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями», – заявил в ходе церемонии генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

На российских предприятиях уже изготавливается оборудование, необходимое в первоочередной монтаж, оборудование реакторной установки и машинного зала для блока № 5. Уже сегодня стройка обеспечена рабочей документации на горизонте строительства до двух лет.

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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