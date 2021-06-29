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"Россети ФСК ЕЭС" начала обновление коммутационного оборудования на восьми подстанциях Нижегородской области

Россети ФСК ЕЭС начала обновление коммутационного оборудования на восьми подстанциях Нижегородской области

29 июня 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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На энергообъектах будет выполнен ремонт 15 выключателей 110-500 кВ и 61 комплект разъединителей 6-500 кВ. В результате будет повышена надежность электроснабжения населенных пунктов и крупных промышленных потребителей Нижегородской области с населением порядка 1,3 млн человек, а также транзита электроэнергии между энергосистемами Волги и Центра. 

В настоящее время частично завершен ремонт выключателей и разъединителей на подстанциях «Луч», «Ока», «Этилен», «Узловая», «Семеновская» и распределительном пункте «Сеченово». Это крупные центры питания региона. Особое значение среди них имеет «Сеченово», который является важным объектом в энергосистеме региона. От него запитаны три подстанции 220 кВ «Сеченово-1», «Сеченово-2» и «Пильна», обеспечивающие бесперебойную работу магистральных газопроводов ПАО «Газпром». Всего в рамках ремонтной кампании на объектах филиала будет выполнен ремонт 171 выключателя и 629 разъединителей.

Разъединители и выключатели являются важнейшим коммутационным оборудованием на подстанции. Устройства обеспечивают включение и отключение токовой нагрузки при проведении ремонтных, профилактических и аварийных работ. 

Совокупная мощность подстанций 220-500 кВ «Арзамасская», «Луч», «Ока», «Бобыльская», «Этилен», «Узловая», «Семеновская», составляет 3999,7 МВА. Они обеспечивают электроэнергией крупные населенные пункты Нижегородской области и промышленные предприятия, в том числе газораспределительные станции ПАО «Газпром», тяговые подстанции Горьковской железной дороги, предприятия нефтехимического кластера региона.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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