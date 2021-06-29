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"Россети Ленэнерго" обеспечили мощность многофункциональному спортивному комплексу в Невском районе Санкт-Петербурга

Россети Ленэнерго обеспечили мощность многофункциональному спортивному комплексу в Невском районе Санкт-Петербурга

29 июня 2021, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» выделили 370 кВт дополнительной мощности новому спортивному комплексу. Источником питания стала ПС 110 кВ «Красный Октябрь».

Энергоснабжение объекта осуществляется по кабельной линии 6 кВ от трансформаторной подстанции 3197. Специалисты выполнили замену оборудования распределительного пункта, установили интеллектуальные приборы учета.

Дворец спорта площадью 13 тысяч квадратных метров включает в себя три бассейна (детский, 25-метровый и 50-метровый), зал для настольного тенниса, два спортивных зала для командных видов спорта, зал для танцев и фитнеса.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение медицинских учреждений и ключевых объектов социальной инфраструктуры.

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Источник: Россети Ленэнерго

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