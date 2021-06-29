 
Модернизация

"Россети Юг" улучшат качество электроснабжения более 23 тысяч потребителей Ростовской области

Россети Юг улучшат качество электроснабжения более 23 тысяч потребителей Ростовской области

29 июня 2021, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
211

«Россети Юг» планируют в третьем квартале текущего года завершить ремонтные работы в распределительных сетях 0,4-10 кВ Дубовского района Ростовской области. Это позволит снизить аварийность и улучшить качество электроснабжения двух школ, детского сада и населения одного из самых отдаленных районов региона. Общая численность населения здесь составляет 23,4 тысяч человек.

Все работы будут проводиться в станице Малая Лучка, в хуторах Щеглов и Сиротский. Энергетики проведут ремонт около 30 км линии электропередачи и 40 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также предстоит расчистить от древесно-кустарниковой растительности трассу линии электропередачи на площади 4 гектара.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
С начала 2021 года пензенские энергетики подключили к сетям более 500 жилых объектов 29.06.2021
С начала 2021 года пензенские энергетики подключили к сетям более 500 жилых объектов
29.06.2021
"Россети ФСК ЕЭС" начала обновление коммутационного оборудования на восьми подстанциях Нижегородской...
29.06.2021
"Россети ФСК ЕЭС" обновила выключатели на двух магистральных подстанциях Республики Коми
29.06.2021
"Россети Ленэнерго" обеспечили мощность многофункциональному спортивному комплексу в Невском районе ...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно