«Россети Юг» планируют в третьем квартале текущего года завершить ремонтные работы в распределительных сетях 0,4-10 кВ Дубовского района Ростовской области. Это позволит снизить аварийность и улучшить качество электроснабжения двух школ, детского сада и населения одного из самых отдаленных районов региона. Общая численность населения здесь составляет 23,4 тысяч человек.

Все работы будут проводиться в станице Малая Лучка, в хуторах Щеглов и Сиротский. Энергетики проведут ремонт около 30 км линии электропередачи и 40 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также предстоит расчистить от древесно-кустарниковой растительности трассу линии электропередачи на площади 4 гектара.