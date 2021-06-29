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"Россети Урал" - "Екатеринбург" улучшили электроснабжение потребителей в северной части города

Россети Урал - Екатеринбург улучшили электроснабжение потребителей в северной части города

29 июня 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») осуществили работы по повышению надежности электроснабжения в северной части Екатеринбурга. Мероприятие выполнено в рамках программы технического обслуживания и ремонта объектов 2021 года.

Специалисты завершили капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) 10 кВ «Балтымская – Садовый-1», а именно, заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный провод (СИП) на необходимом участке линии в поселке Садовый. Новый провод исключает возможность возникновения аварийных ситуаций в результате перехлеста проводов при сильном ветре в штормовую погоду и сокращает риск повреждения в результате попадания веток деревьев на линию электропередачи.

Проведенные работы способствуют улучшению качества электрической энергии для жителей многоэтажных домов и частного сектора поселка Садовый, пожарной части и промышленных предприятий, в том числе складских помещений тепличного хозяйства и газовой котельной.

На 2021 год, в рамках ремонтной кампании, запланировано проведение капитального ремонта 40 километров воздушных и кабельных линий электропередачи различного уровня напряжения. На весь объем работ в распределительной сети выделено 165 млн рублей.

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Источник: Россети Урал

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