Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») осуществили работы по повышению надежности электроснабжения в северной части Екатеринбурга. Мероприятие выполнено в рамках программы технического обслуживания и ремонта объектов 2021 года.

Специалисты завершили капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) 10 кВ «Балтымская – Садовый-1», а именно, заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный провод (СИП) на необходимом участке линии в поселке Садовый. Новый провод исключает возможность возникновения аварийных ситуаций в результате перехлеста проводов при сильном ветре в штормовую погоду и сокращает риск повреждения в результате попадания веток деревьев на линию электропередачи.

Проведенные работы способствуют улучшению качества электрической энергии для жителей многоэтажных домов и частного сектора поселка Садовый, пожарной части и промышленных предприятий, в том числе складских помещений тепличного хозяйства и газовой котельной.

На 2021 год, в рамках ремонтной кампании, запланировано проведение капитального ремонта 40 километров воздушных и кабельных линий электропередачи различного уровня напряжения. На весь объем работ в распределительной сети выделено 165 млн рублей.