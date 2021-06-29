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С начала 2021 года пензенские энергетики подключили к сетям более 500 жилых объектов

С начала 2021 года пензенские энергетики подключили к сетям более 500 жилых объектов

29 июня 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за пять месяцев 2021 года подключили к электрическим сетям компании 503 объекта жилого назначения (одноквартирные и многоквартирные дома). В рамках договоров технологического присоединения было построено и реконструировано более 35 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 10 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью более 2 МВА. Суммарная мощность энергопринимающих устройств новых потребителей составила более 7 МВт.

В Бессоновском районе расположено 204 присоединенных объекта, в Пензенском – 140, в областном центре – 57. В зависимости от максимальной заявленной мощности энергопринимающих устройств энергетики устанавливают на границе балансовой принадлежности однофазные или трехфазные приборы учета с возможностью дистанционного сбора показаний. Технологические присоединения потребителей проводятся в минимальные сроки.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

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Источник: Россети Волга

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