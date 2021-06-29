Счетная палата Российской Федерации провела экспертно-аналитическое мероприятие, посвященное анализу хода реализации мероприятий по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019–2021 годах, которые осуществляются Минстроем России при участии Главгосэкспертизы России.

Вопрос совершенствования системы ценообразования является одним из приоритетных в деятельности министерства. В рамках исполнения поручений Президента Правительство РФ приняло план мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли, основной целью которого является обеспечение начиная с 2022 года перехода на ресурсно-индексный метод (ресурсную модель) определения сметной стоимости строительства.

Мероприятия предусматривают постепенный переход к применению полноценного ресурсного метода определения сметной стоимости строительства по мере увеличения объема информации о сметных ценах строительных ресурсов в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Это позволит нивелировать негативные последствия для строительного комплекса, которые могли быть при переходе на ресурсный метод одномоментно, без учета региональных особенностей ценообразования.

«Важной задачей также является повышение уровня компетенций и восстановление кадрового потенциала в области ценообразования. Нам необходимо внедрить систему дополнительного образования на базе актуализированных профстандартов, системы оценки квалификации и доступа специалистов в области ценообразования и сметного нормирования», - подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Ведется работа по совершенствованию работы ФГИС ЦС, в том числе ее информационного наполнения. На сегодня во ФГИС ЦС зарегистрированы почти 15 тыс. пользователей, в том числе 8782 поставщиков, 7117 импортеров, 180 оптовых поставщиков и 111 перевозчиков, которые обеспечивают наполнение информационной базы актуальными данными о стоимости услуг и строительных ресурсов во всех регионах России. Минстрой России также намерен продолжать деятельность в части сметного нормирования работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, значимость которой отметила в своем отчете Счетная палата.

На встрече с руководством Федерального казначейства глава Минстроя России подчеркивал, что необходимо объединить усилия в решении главной задачи – обеспечения максимальной эффективности и прозрачности реализации проектов, создаваемых за счет бюджетных средств. Также было принято решение о запуске программы по обучению сотрудников казначейства работе в информационных системах в сфере строительства: ФГИС ЦС, ЕГРЗ, ЕЦПЭ.

Ирек Файзуллин отметил, что ведомство ведет работу над улучшением механизмов ценообразования, в том числе с привлечением экспертного сообщества. Минстрой России продолжит работу по совершенствованию системы ценообразования и учтет предложения Счетной палаты РФ.