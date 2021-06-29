 
Инвестиции (проекты)

Строительство тоннеля в Нововятском районе Кирова начнется в 2022 году

Строительство тоннеля в Нововятском районе Кирова начнется в 2022 году

29 июня 2021, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
201

Строительство тоннеля в Нововятском районе Кирова планируется начать в 2022 году, а завершить - в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

В ходе прямой линии житель Нововятского района города поинтересовался у губернатора региона Игоря Васильева строительством тоннеля. Глава области рассказал, что объект будет построен с 2022 по 2024 годы. Устройство тоннеля является сложным инфраструктурным проектом, требующим тщательной проработки. Все работы должны быть согласованы со структурными подразделениями. На текущий год запланировано проектирование тоннеля. В настоящее время ведется работа с Росавтодором по выделению федеральных средств на объект.

Напомним, предпроектная документация по тоннелю была разработана в прошлом году. Тоннель построят на улице Советской в створе существующего ж/д переезда. Движение будет обеспечено по четырем полосам. Длина транспортного перехода под ж/д путями составит 89 метров, общая протяженность тоннеля - 775 метров. Работы планируется провести в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам губернатора, это будет еще один крупный проект, реализуемый по БКД. Сейчас в Кирове в рамках нацпроекта строят участок улицы Сурикова до Комсомольской. Работы ведутся с привлечение федерального финансирования. Кроме того, в ноябре планируется ввести в эксплуатацию крупный объект этого года в дорожном строительстве - участок дороги «Опарино - Альмеж». 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: dorinfo.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Правительство выделило более полумиллиарда рублей на развитие туристического комплекса 29.06.2021
Правительство выделило более полумиллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в К...
335 проектов на 667 млрд рублей заявлены для реализации в рамках программы 29.06.2021
335 проектов на 667 млрд рублей заявлены для реализации в рамках программы "Дальневосточная и арктич...
Обогатительная установка Эльгинского угольного месторождения будет работать круглогодично 29.06.2021
Обогатительная установка Эльгинского угольного месторождения будет работать круглогодично
Три дороги продлят в Приморском районе Петербурга 29.06.2021
Три дороги продлят в Приморском районе Петербурга
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно