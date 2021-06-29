Строительство тоннеля в Нововятском районе Кирова планируется начать в 2022 году, а завершить - в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

В ходе прямой линии житель Нововятского района города поинтересовался у губернатора региона Игоря Васильева строительством тоннеля. Глава области рассказал, что объект будет построен с 2022 по 2024 годы. Устройство тоннеля является сложным инфраструктурным проектом, требующим тщательной проработки. Все работы должны быть согласованы со структурными подразделениями. На текущий год запланировано проектирование тоннеля. В настоящее время ведется работа с Росавтодором по выделению федеральных средств на объект.

Напомним, предпроектная документация по тоннелю была разработана в прошлом году. Тоннель построят на улице Советской в створе существующего ж/д переезда. Движение будет обеспечено по четырем полосам. Длина транспортного перехода под ж/д путями составит 89 метров, общая протяженность тоннеля - 775 метров. Работы планируется провести в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам губернатора, это будет еще один крупный проект, реализуемый по БКД. Сейчас в Кирове в рамках нацпроекта строят участок улицы Сурикова до Комсомольской. Работы ведутся с привлечение федерального финансирования. Кроме того, в ноябре планируется ввести в эксплуатацию крупный объект этого года в дорожном строительстве - участок дороги «Опарино - Альмеж».