Три дороги продлят в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга в микрорайоне Каменка продлят три автодороги: будут построены продолжения проспекта Авиаконструкторов, Плесецкой и Планерной улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города по итогам рабочего совещания, которое провел глава Петербурга Александр Беглов накануне, 28 июня.

В ходе заседания были утверждены проекты планировки и межевания территорий для продления трех магистралей.

«Одно из ключевых требований к современной застройке - создание объектов транспортной инфраструктуры. Приморский район быстро застраивается. Заселяется много семей с детьми. Важно обеспечить транспортную доступность новых кварталов и организовать там движение общественного транспорта», - сказал Александр Беглов.

Так, Плесецкую улицу продлят от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы, проспект Авиаконструкторов - от Верхне-Каменской улицы до Плесецкой улицы, а Пленарную улицу - от Глухарской улицы до реки Каменки. На проспекте Авиаконструкторов также предусмотрена трамвайная линия.

Суммарная длина новых участков дорог составит более 2,7 км, их строительство будет взаимоувязано с жилой застройкой на прилегающих территориях. «Важно, чтобы дороги к новым кварталам строились одновременно с вводом домов в эксплуатацию», - отметил губернатор Петербурга.