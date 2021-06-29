"Леврана" планирует привлечь финансирование ФРП

В качестве источников инвестиций в строительство нового завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург», куда производитель натуральной косметики «Леврана» намерен перевести свои мощности с арендных площадей, 51% составят собственные средства, 28% — банковский кредит и 21% — заем Фонда развития промышленности, сообщили “Ъ” пресс-службе компании. Общая стоимость проекта оценивается в более 1,2 млрд рублей, предполагаемый дисконтированный срок окупаемости — 8,7 лет, добавили там.

Предприятие будет возведено в два этапа. Ввести первую очередь в эксплуатацию руководство компании планирует в 3 квартале 2023 года, вторую — в 4 квартале 2026-го и к середине 2027 года — вывести производство на полную мощность. Под строительство завода площадью 20 тыс. кв. метров инвестор получит на площадке «Новоорловская» в ОЭЗ земельный участок 2 га в долгосрочную аренду с последующим правом льготного выкупа.

Нынешний объем продаж «Левраны» составляет около 12 млн единиц продукции в год. Свою долю на рынке косметических средств в компании оценивают в 1% и планируют наращивать ее и расширять номенклатуру. Так, прогнозируемая максимальная мощность будущего производства в ОЭЗ по косметике составляет 7 млн единиц с возможностью увеличения, 600 т ингредиентов из натурального растительного сырья, 500 тыс. единиц бытовой химии, 500 тыс. единиц биологически-активных добавок, которые сейчас находятся в разработке, и новый для «Левраны» сегмент — оборудование для производства косметики (10 единиц). Среди выпускаемого оборудования будут линии розлива, сита горизонтального движения, пластинчатые конвейеры, варочные котлы. В разработке также находятся линии экстракции, концентраторы, сборники, аппараты с мешалкой и дисольверы с регулируемой высотой.